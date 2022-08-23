9 bin 100 kilometrelik 'İpek Yolu Rallisi'nde yarışmacılar, Kapıkule'de tava ciğeriyle karşılandı

EDİRNE - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den başlayan 'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu' rallisi kapsamında 5 ülkeden 8 araç, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Toplam 9 bin 100 kilometre yol katedecek olan yarışmacılar, Türk bayrakları, Edirne tava ciğeri ve tatlı ikramıyla karşılandı. Kırgızistan'da sona erecek rallinin katılımcıları, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Selimiye Cami Meydanı ve tarihi köprüleri de gezdi.



Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği iş birliğinde düzenlenen uluslararası organizasyon, 21 Ağustos'ta Macaristan'ın Budapeşte şehrinden başladı. Türki Cumhuriyetleri’nin kuruluşunun 30'uncu yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda yola çıkan 8 araç sırasıyla Sırbistan ve Bulgaristan'ı geçip dün akşam saatlerinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Yarışmacılar, Türk bayrakları, Edirne tava ciğeri ve tatlı ikramı ile karşılandı. Geceyi Edirne'de geçiren ralliciler, bugün Edirne Valiliği'ni ziyaret edip kentin tarihi noktalarını gezdi.



'AMACIMIZ KÜLTÜRLERARASI DİYALOĞU GELİŞTİRMEK'



Yaklaşık 9 bin 100 kilometre etaplı ralli kapsamında sürücüleri Edirne Valiliği'nde, Vali Vekili Yusuf Güler karşıladı. Güler'in hediye de takdim ettiği ziyarette konuşan Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, "Bu rallinin amacı, hız veya herhangi bir yarıştan ziyade biraz sosyal mesaj vermek ve kültürler arası diyalogları geliştirmek. Çünkü rallinin en uzun etabı Türkiye olduğu için daha çok Türkiye'nin tanıtımına ağırlık veriyoruz. Rallide turistlerin gitmedikleri şehirlere gidiyoruz" dedi.



İpek Yolu Rallisi projesinin 4 yıl önceye dayandığını kaydeden Serin, "Geçen sene güzergah çalışması yaptık. Bu sene de başladık. Bunun amacı, Türk devletlerinin bağımsızlığının 30'uncu yılı vesilesiyle yapılan bir organizasyon. Biz burada ilk ralli olduğu için çok fazla araçla katılmayı doğru bulmadık. Çünkü ilk defa yapılacak bir organizasyon çok riskli olabilir. Çok fazla araçla katılabilirsiniz ama bunun ters tepkileri de olabilir. O yüzden 15 araçla katılmayı planladık. Yaklaşık 6 ülkeden yarışmacı var. Almanya, İtalya, Avusturya, Türkiye, Özbekistan, Kazakistan ve diğer ülkelerden de yarışmacılar, 6 ülkeden katılacak. Onlar İstanbul'dan katılacaklar, biz Almanya'dan 8 arabayla yola çıktık" diye konuştu.



'SON DURAK BİŞKEK'



Ralli'nin güzergahı hakkında bilgi veren Serin, "Edirne turunu yaptıktan sonra İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'da Dolmabahçe'de kaldıktan sonra yarın startı vereceğiz. Sonra Bursa'ya, Türk dünyası kültür başkenti. 2 gün orada kalacağız. Sonra Ankara. Ankara'da Okçuluk Federasyonu ile organizasyonumuz var. Orada Ordu, Artvin, Gürcistan Tiflis, Azerbaycan Bakü, sonra Hazar geçişli Kazakistan'ın Aktau Limanı. Sonra Türkistan, Taşkent, Semerkant, Gülistan, Issık Gölü ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bitireceğiz" ifadelerini kullandı.



'TÜRKİ CUMHURİYETLERİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'



Edirne Vali Vekili Yusuf Güler de Türk Cumhuriyetleri'nin kuruluşunun 30'uncu yılında yapılan organizasyonu çok anlamlı bulduklarını belirterek, "Gerçekten bu bağlamda Türki Cumhuriyetleri bizim için çok önemli. Ezilen, geri kalan toplumlara nasıl büyük önder Atatürk önderlik etmişse, onlar Atatürk'ün izinden gitmişlerse, Türki Cumhuriyetleri de atamızın izinden gidiyorlar. Bu bağlamda ben önümüzdeki yüzyılların, Türk yüzyılları olacağına inanıyorum. Bir yarış formatında değil ama farkındalık yaratmak ve tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan yerlerden geçerek bu ralliyi sonlandıracaklar. Bu bağlamda tüm ralli etkinliğine katılanlara ve destek olanlara sonsuz teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz" diye konuştu.



YARIN İSTANBUL'DA YENİDEN START VERİLECEK



Diğer katılımcılarla bugün İstanbul'da buluşacak olan ekiplerle ralli, 24 Ağustos'ta, İstanbul'da yeniden başlayacak. İpek Yolu'nun son durağı '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'ya ulaşacak yarışmacılar daha sonra sırasıyla Eskişehir, Ankara, Tokat, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'e varacak. İpek Yolu Rallisi Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Kazakistan ve Özbekistan'a geçilecek, Kırgızistan'da son bulacak.