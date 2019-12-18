Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110705
ALTIN
280.767
DOLAR
5.9097
STERLİN
7.7467
EURO
6.5761
''Unutulan'' savunma hattı kaderine terk edildi
''Unutulan'' savunma hattı kaderine terk...
Özel sporcular Alanya'da kampa girdi
Özel sporcular Alanya'da kampa girdi
Şeker hastalarında gizli kalp riski
Şeker hastalarında gizli kalp riski
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Yeni yılda ‘‘BİR UMUT DA SEN OL’’ askıda oyucak
Yeni yılda ‘‘BİR UMUT DA SEN...
İş fırsatları için hemen tıkla!

81 okul sözünü verdik, 17 okulumuz kaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "81 ilde, 81 okul sözünü verdik, 17 okulumuz kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile bu protokolü imzaladık. 2020'de 17 okulu bitiririz" dedi.

81 okul sözünü verdik, 17 okulumuz kaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "81 ilde, 81 okul sözünü verdik, 17 okulumuz kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile bu protokolü imzaladık. 2020'de 17 okulu bitiririz" dedi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 15:06
3 Okunma
81 okul sözünü verdik, 17 okulumuz kaldı

EDİRNE - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bir dizi ziyaret için Edirne'nin Keşan ilçesine geldi. Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Helvacıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek, Rifat Hisarcıklıoğlu'na TOBB desteğiyle Keşan'a tarım lisesi kurulmasını talep ettiklerini iletti. TOBB'un eğitime her zaman destek verdiğini ve Türkiye'nin birçok ilinde okul yaptırdıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "81 ilde, 81 okul sözünü verdik, 17 okulumuz kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile bu protokolü imzaladık. 2020'de 17 okulu bitiririz. Allah nasip eder ve imkan da verirse okulu ilk yapacağımız yerlerden biri de Keşan olacak" diye konuştu.

'KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLER ARTTI'

Ardından Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Hisarcıklıoğlu'na, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, odanın faaliyetleri hakkında sunum yaptı. Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında Türkiye genelinde kadın ve genç girişimcilerin arttığını belirterek, "Keşan bugün baktığımız zaman tarım, ticaret ve turizmin merkezi. Keşan bir kavşak noktası aslında. Buradaki pazar adeta açık hava pazar merkezi gibi görev yapmakta. Yunanistan'dan gelenler alışveriş yapıyor. Bu kapsamda Trakya'daki oda ve bosalarla beraber İpsala Sınır Kapısı'nı modern bir hale getireceğiz. Bugün bunun için buradayız" dedi.

Son olarak Keşan Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, bölgenin önemli tarım merkezlerlerinden olduğunu söyledi. Keşan ve çevresinin bereketli topraklara sahip olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Hamzadere Barajı bittikten sonra yaklaşık 350 bin dönümlük arazi artık sulanmaya başlayacak ve buranın zenginliğini ve verimliliğini artıracak" diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, Keşan'a 70 bin ton kapasiteli lisanslı depo kurulması için de çalışmaların devam ettiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, Keşan'daki ziyaretlerinin ardından İpsala ilçesinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri şirketinin genel kurul toplantısına katıldı.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Odalar Ve Borsalar BirliğiRifat Hisarcıklıoğlu81 Okul Sözünü Verdik17 Okulumuz Kaldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 19 gözaltı
Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 19 gözaltı
Amasra’da maden işçilerinin maaş eylemi sürüyor
Amasra’da maden işçilerinin maaş eylemi sürüyor
Urla Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi
Urla Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi
'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı
'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı
Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki!
Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki!
Fuat Oktay: Uluslararası arenada, hesap sorarız
Fuat Oktay: Uluslararası arenada, hesap sorarız
Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı
Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı
CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı
CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı
Kılıçdaroğlu Kazakistan bağımsızlık günü programında konuştu
Kılıçdaroğlu Kazakistan bağımsızlık günü programında konuştu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans