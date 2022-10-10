81 ilde uygulama; aranan 769 kişi yakalandı

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), dün ülke genelinde yapılan 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'nda 3'ü terör suçu olmak çeşitli suçlardan aranan 769 kişinin yakalandığını duyurdu.



EGM'den yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde EGM, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta terör suçları olmak üzere aranan kişilerin yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla dün ülke genelinde eş zamanlı 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' yapıldı. Toplam 32 bin 671 personel ve 148 dedektör köpeği ile 6 bin 197 noktada gerçekleştirilen uygulamada; 3'ü terör suçu olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 769 kişi yakalandı, 36 şüpheli gözaltına alındı ve kayıp olarak aranan 18 yaş üstü 10 kişi bulundu.



Uygulamada 226 kişiye idari ve 154 kişiye adli olmak üzere toplam 380 kişiye işlem yapıldı ve toplam 225 bin 661 TL idari para cezası uygulandı. 154 bin 246 araç kontrol edilirken, 15 aranan araç yakalandı, 622 araç trafikten menedildi, 2 bin 994 araca 3 milyon 63 bin 331 TL idari para cezası uygulandı. Uygulamada ayrıca, 14 tabanca, 9 av tüfeği, 224 mermi/av tüfeği kartuşu, 1 kesici/delici alet, 8 kurusıkı tabanca, 62 tabanca şarjörü ve muhtelif parça ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 432 litre kaçak içki ele geçirildi.