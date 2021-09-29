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81 ilde 'huzur' uygulaması; aranan 1156 kişi yakalandı

29 Eylül 2021 Çarşamba 11:33
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81 ilde 'huzur' uygulaması; aranan 1156 kişi yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 1156 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Gün boyu süren uygulama kapsamında metruk binalar, park-bahçeler, okul önü ve çevreleri, kalabalık yerler, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, fuar ve kutlama alanları, kamu binaları, umuma açık eğlence yerleri, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanı güzergahlarında denetimler yapıldı.

Toplam 60 bin 53 personel ve 205 dedektör köpeği ile 8 bin 542 noktada yapılan uygulamada; 6 bin 196 metruk bina, 14 bin 230 okul çevresi ve 6 bin 998 park-bahçe kontrol edildi, 24 bin 817 umuma açık yer denetlendi, 86 umuma açık yere işlem düzenlendi.

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 1156 kişi yakalandı, 12'si çocuk olmak üzere 33 kayıp bulundu, 583 kişiye adli-idari işlem yapıldı ve 110 kişi de gözaltına alındı. Uygulamada ayrıca 21 bin 840'ı servis aracı olmak üzere 182 bin 830 araç kontrol edildi. 390'ı servis aracı olmak üzere 8 bin 538 araca yönelik işlem yapıldı. 28'i servis aracı olmak üzere 929 araç da trafikten menedildi.

DHA

Son Güncelleme: 29.09.2021 11:39
Anahtar Kelimeler:
Huzur Uygulaması1156 Kişi
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