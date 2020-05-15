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81 ilde eş zamanlı denetim

15 Mayıs 2020 Cuma 11:53
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81 ilde eş zamanlı denetim

İçişleri Bakanlığı: Bugün 81 ilde eş zamanlı iki ayrı denetim yapılacak. Denetimlerden biri İçişleri Bakanlığı talimatı ile tüm valilikler ve kaymakamlıklar  bünyesinde oluşturulan denetim timleri ile berber/kuaför/güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım faaliyetleri ve seyahat  kısıtlaması olan illerde şehir giriş çıkışlarına yönelik olacak. 2. denetim ise Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı,  ülke geneline eş zamanlı 15:00-24:00 saatleri arasında  51 bin 885 personelin katılımıyla Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıDenetim
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