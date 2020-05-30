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81 il valiliğine 'lokanta, restoran kafe' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'nca, 1 Haziran'da faaliyete başlayacak lokanta, restoran kafe gibi işyerleri, park, piknik, alanları, mesire yerleri, spor tesisleri ve giyim pazarları ile ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 19:24
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81 il valiliğine 'lokanta, restoran kafe' genelgesi
Genelgeye göre; faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan-kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.

Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler, 1 Haziran itibarıyla belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar; spor merkezleri-tesisleri 24.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak.

Daha önce genelge ile kısıtlanan park-bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma gibi faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran'dan itibaren başlanacak.

Geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan giyim pazarları, sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlar, belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçecek.

Genelgede, belirlenen tedbirlere ve kurallara uymayan işletmelere, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemin başlatılacağı bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıLokantaRestonaKafeKoronavirüsPandemi
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