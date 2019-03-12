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8 ilde büyük operasyon

8 ilde büyük operasyon: Çok sayıda kişi hakkında gözaltı

8 ilde büyük operasyon

8 ilde büyük operasyon: Çok sayıda kişi hakkında gözaltı

12 Mart 2019 Salı 09:35
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8 ilde büyük operasyon

ADANA (DHA) 

Adana'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile polislikten ihraç edilen 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, daha önce yakalanan ve itirafçı olan zümre başkanı/öğretmen, vekil olarak adlandırılan mahrem imamların ifadeleri doğrultusunda, polislikten ihraç edilen 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 8 ilde sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere, eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin de Adana'ya getirileceği belirtildi. 

FETÖ'NÜN İZMİR'DEKİ YENİ İL YAPILANMASINA OPERASYON: 42 GÖZALTI

İzmir'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY)yeniden oluşturmaya çalıştığı İzmir yapılanmasına yönelik operasyonda, 42 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında bazı şüpheliler hücre evlerindeki balkonlardan atlayıp kaçmaya, bazılarının da kullandıkları telefonları formatlayarak delilleri yok etmeye çalıştı.  İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda aralarında üst düzey örgüt mensupları ile mahrem abilerinin de bulunduğu 42 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında bazı şüpheliler balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Yaralanan bu şüpheliler hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı şüphelilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bazı şüpheliler ise polis baskını sırasında kullandıkları telefonlara format atmaya, bazıları da telefon ve bilgisayarları evden atarak delilleri yok etmeye çalıştı. Ancak ekiplerin müdahalesiyle şüphelilerin bu girişimi de önlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ise örgüt üyeleri arasında haberleşmek amacıyla kullanılan kripto telefonlar, bilgisayarlar, örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere zarfların içine konulduğu belirlenen 92 bin TL, 19 bin dolar, 4 bin 300 euro ve çok sayıda şifreli doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin örgütü kentte aktif hale getirmek amacıyla yeni bir İzmir il yapılanması kurma faaliyetlerinde bulundukları belirtildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR, (DHA)

DHA

Son Güncelleme: 12.03.2019 09:37
Anahtar Kelimeler:
FETÖOperasyon
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