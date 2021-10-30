Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,522.04
ALTIN
550.08
DOLAR
9.59
STERLİN
13.18
EURO
11.16
Bingöl’de satılık arsa ve bina
Bingöl’de satılık arsa ve...
Merdivenköy Hastane binası kiraya verilecek
Merdivenköy Hastane binası kiraya...
Otogar bilet gişeleri kiraya verilecek
Otogar bilet gişeleri kiraya...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden personel alımı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden personel alımı
Milli Emlak Müdürlüğü’nden deniz aracı satışı 
Milli Emlak Müdürlüğü’nden deniz...
İş fırsatları için hemen tıkla!

8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Habere ulaşmak için tıklayınız...

30 Ekim 2021 Cumartesi 11:46
8 Okunma
8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

ANKARA (DHA)

İçişleri Bakanlığı, Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından bu yana 102 farklı uyruktan toplam 8 bin 585 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı terörist savaşçıların sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından bugüne kadar 102 farklı uyruktan toplam 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.

Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine çok sayıda teröristin geri gönderildiği görüldü. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2011 yılından bu yana ABD uyruklu 44, AB üyesi ülke uyruklu toplam bin 075 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.

Buna göre; 2019 yılında 12 AB ülkesinden 126, 2020 yılında 8 AB ülkesinden 95 yabancı terörist savaşçı ülkesine geri gönderilirken, bu yılın 10 aylık döneminde ise 8 AB ülkesinden 61 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.

Son 3 yılda ülkesine geri gönderilen yabancı terörist savaşçılardan ilk 8 uyruk AB üyesi ülke Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, İsveç, Romanya ve İngiltere oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yabancı Terörist SavaşçıIçişleri BakanlığıSuriye İç Savaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bingöl’de satılık arsa ve bina
Bingöl’de satılık arsa ve bina
Otogar bilet gişeleri kiraya verilecek
Otogar bilet gişeleri kiraya verilecek
COVID-19’A KARŞI SAĞLIK VE MUTLULUK DOLU FARKINDALIK FESTİVALİ
COVID-19’A KARŞI SAĞLIK VE MUTLULUK DOLU FARKINDALIK FESTİVALİ
Ihlara Vadisi’nde Cumhuriyet Bayramı yoğunluğu
Ihlara Vadisi’nde Cumhuriyet Bayramı yoğunluğu
'Beyaz cennet' Pamukkale'de balonlu 29 Ekim coşkusu
'Beyaz cennet' Pamukkale'de balonlu 29 Ekim coşkusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
NİHAT İLİKCİOĞLU '' İNSTAGRAM '' HESABI ÇALINMIŞTIR BİLGİNİZE! 
NİHAT İLİKCİOĞLU '' İNSTAGRAM '' HESABI ÇALINMIŞTIR BİLGİNİZE! 
Selde yıkılıp yeniden inşa edilen Çatalzeytin Köprüsü ulaşıma açıldı
Selde yıkılıp yeniden inşa edilen Çatalzeytin Köprüsü ulaşıma açıldı
Hepatit B virüsünün 10 bin yıllık evrimi
Hepatit B virüsünün 10 bin yıllık evrimi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma