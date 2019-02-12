75 ilde FETÖ operasyonu

ANKARA, (DHA)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda soruları aldığı tespit edilen bin 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda, FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesi eriştiği soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespit edildiği belirtildi. Sınav sorularını aldığı saptanan bin 112 kişi hakkında operasyon planlandığı, bu kapsamda şüphelilere ait bilgi ve delillerin 75 kente gönderildiği bildirildi. Operasyon öncesi bu illerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerine, KOM Daire Başkanlığı'nda da ayrıca bilgi ve eğitim verildiği kaydedildi. Şüphelilerden 130'unun aktif görevde olduğu belirtildi.

Başkentte de sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı olan 45 şüpheli hakkında, Ankara dahil 16 ilde bugünden itibaren gözaltı kararı verildiği, FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü'nce sürdürüldüğü açıklandı.

ADANA'DA FETÖ OPERASYONU

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 55 kişinin evine operasyon düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı alınan 55 kişinin evlerine baskın düzenledi. 55 adrese eş zamanlı giren ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan şüphelilerden 35'nin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dahilinde, 20'sinin ise diğer illerin Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturma kapsamında olduğu bildirildi. Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

ADIYAMAN'DA FETÖ OPERASYONU: 16 GÖZALTI

Adıyaman'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli 75 ilde başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman'da 14'ü komiser yardımcısı, 2'si sivil olmak üzere 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 2 sivil ile 1'i aktif görevde olan 14 komiser yardımcısı gözaltına alındı. Evlerinde de arama yapılan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)