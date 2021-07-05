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660’ncı Kırkpınar’a 40 davul ve zurna ile davet

05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:58
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660’ncı Kırkpınar’a 40 davul ve zurna ile davet

EDİRNE - Edirne'de 9-11 Temmuz tarihleri arasında 660’ncısı gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası, 40 kişiden oluşan davul ve zurna ekibinin Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı karşılayıp, etkinliğe davetiyle başladı. Kırkpınar Marşı ile karşılanan Başkan Gürkan, "Benim sizlerden bir isteğim var; bu sabah maalesef üzücü bir haber aldık Edirneli kardeşimiz, Polis Memuru Serhan Alışkan bir trafik kazasında şehit oldu. O nedenle bugün davul ve zurnalarımızı çalmayacağız, davetlerimizi yapmayacağız, yarın devam edeceğiz." dedi.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası listesindeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin olmazsa olmazı davul ve zurna ekibi, 660’ncı randevu için mesaiye başladı. 9-10-11 Temmuz tarihlerinde Edirne Sarayiçi Kırkpınar Er Maydanı’nda gerçekleştirilecek tarihi organizasyon öncesi haftanın açılışını yapan, 40 kişiden oluşan davul ve zurna ekibi ilk olarak Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı ziyaret ederek Kırkpınar’a davet etti. Edirne Belediyesi önünde Kırkpınar marşları ile karşılanan Gürkan, Edirneli Polis Memuru Serhan Alışkan’ın Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde trafik kazasında şehit düşmesinden dolayı, davul ve zurnanın 1 gün çalmamasını istedi.

‘ETKİNLİĞE 1 GÜN ARA VERELİM’

660’ncı tarihi güreşlerin Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Gürkan, “Geçen yıl pandemi nedeniyle Kırkpınar güreşlerimizi maalesef gerçekleştirememiştik. Bu yıl inşallah 9 Temmuz 2021 Cuma günü 660’ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda, dualı çayırda başlatacağız. Benim sizlerden bir isteğim var; bu sabah maalesef üzücü bir haber aldık Edirneli kardeşimiz, Polis Memuru Serhan Alışkan bir trafik kazasında şehit oldu. O nedenle bugün davul ve zurnalarımızı çalmayacağız, davetlerimizi yapmayacağız, yarın devam edeceğiz. Polis memuru kardeşimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün bir ara verelim, şehidimize saygı gereği. Onlar çünkü bu vatan için şehit oluyorlar, yarından itibaren devam edeceğiz” dedi.

‘BU YIL 3 BİN CİVARINDA KATILIM BEKLİYORUM’

Bu yıl Kırkpınar’a rekor güreşçi katılımı beklediklerini de belirten Gürkan, “2014’ten beri her yıl gelen rekorlarla gidiyoruz biliyorsunuz. 1600- 1700’lerle başlamıştık, 2 bin 400’lerle kapattık 2019’da. Ben bu yıl açıkçası 3 bine yakın ya da 3 bin civarında katılım bekliyorum çünkü hem pehlivanların hem de seyircilerin büyük bir özlemi var. O nedenle 3 bini bekliyorum” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
660ncı KırkpınarDavet40 Davul
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