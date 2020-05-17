65 yaş ve üzeri sokağa çıktı

(DHA)

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 6 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 12.00'de başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 10 Mayıs'ta 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile uzun zamanın ardından sokağa çıktı. 11 Mayıs'ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağının detaylarını paylaşmıştı. Meteorolojik verilere göre 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değiştirilerek 12.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmişti.

65 YAŞ VE ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKTI

6 saatliğine sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 12.00 gibi sokağa çıkmaya başladı. Kadıköy Kalamış Parkına gelen 65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimi park ve yol kenarlarında bulunan çimlerde yürüyüş yaparken, kimi de spor aletlerinde spor yaptı. Sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

81 yaşındaki Necla Kara “Spor yapacağım. Kaslarım için spor yapmam gerekiyor doktor tavsiyesi. Evde çok sıkılmıştık, sokağa çıktığımız iyi oldu" diye konuştu. Sokağa çıkan bir çift “Çok fazla sıkıldık evde sokağa çıktık çok mutluyuz. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendireceğiz" diye konuştu.

Beyoğlu Halıcıoğlu Parkı'na gelen bazı yaşlılar yürüyüş yapmayı tercih ederken bazıları da güneşten korunmak için ağaçların altında çimlerde oturdu. Parklara gelen çoğu kişi sosyal mesafe kurallarına uyarken bazılarının bu kurala uymadıkları görüldü. Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla kendini parka atan 67 yaşındaki Hasan Yılmaz "Parkta iki tur attık. Ayaklarımız uyuşmuştu. Yorgunluk çekince oturduk. Dinlendikten sonra yürümeye devam edeceğiz. Evimde üç tane odam var. Onlara isim koydum. İstanbul, Ankara, İzmir. Eve sürekli dolaşıyorum. Bir İstanbul'dayım bir Ankara'da bir İzmir'deyim. Onlar arasında dolaşıp duruyorum. Başka gidecek yer yok. Bu dışarı çıkma serbestliği bizim için çok güzel oldu. İçeride çok bunalmıştık. Evde durmaktan insanın psikolojisi de bozuluyor. Şimdi bizim için iyi oldu. Geçen hafta da dışarı çıktık. Biraz kendimize geldik. Şu özgürlük gibisi yok" dedi.

DİZ KAPAKLARIM KİLİTLENDİ

Parkta dinlenen 78 yaşındaki Yunus Pınarbaşı "Evde oturuyoruz. Diz kapaklarımız kilitlendi. Bir sağa bir sola giderek duruyoruz. Bu dışarı çıkma serbestliği bizim için çok iyi oldu.Özgürlüğe kavuştuk. Dinleniyoruz, yürüyüş yapıyoruz diz kapaklarımızı açıyoruz" diye konuştu.

EVDEKİ HAREKET DIŞARININ YÜRÜYÜŞÜNE BENZEMİYOR

Spor yapmak için parka gelen 66 yaşındaki Semiha Şirin "Evde içeride kaldık. Bugün izinli olduğumuz için bir dışarı çıkalım dedik.Şimdi parka geldim spor yapıyorum.Ayaklarda kireçlenme oldu. Eskiden yürüyüş yapıyordum. Ama şimdi evde kaldık evdeki hareket bu yürüyüşe benzemiyor. O yüzden dışarı çıktım" dedi.

Beşiktaş'ta bulunan Serencebey Parkı'nda yürüyüş yapan 82 yaşındaki Sacit Omat, izin başlar başlamaz kendini dışarı attığını belirterek, “Evde çok sıkılıyorum. Bizim yapacağım yegane şey yürüyüş. Evde kal deyince en büyük hareketliliğimiz azalmış oluyor. Bu bitti şimdi ikincisine çıktık. İnşallah devamı gelir" derken, en çok açık açık havada yürümeyi özlediğini dile getirdi. Verilen izinde fotoğraf makinası ile dışarı çıkan ve Beşiktaş'ı fotoğraflayan 72 yaşındaki Eren Tokgöz, "Sürecimiz iyi geçmiyor, dışarı çıkıyorsunuz ölü bir şehir, gazete almaya yer yok, kitapçılar kapalı. Bugünü değerlendirmeye çalışacağım. Sahile ineceğim fotoğraf çekeceğim. Mümkün olduğu kadarıyla yakın yerleri dolaşacağım" diye konuştu. 67 yaşındaki Emriye Öztürk ise “En çok sahile yürümeyi özledim. Beşiktaş'ın sahili çok güzel. Sahilden Ortaköy'e kadar yürümeyi özledim" dedi.

Eyüpsultan meydanına yürüyüş yapmaya çıkan 88 yaşındaki Kadriye Aygör "88 yaşındayım. İki aydan fazla oldu evden çıkmadım. İlk kez çıkıyorum. Yürüş yapacağım.

Zeytinburnu sahiline yürüyüşe çıkan 71 yaşındaki İsmail Durmuş " Tekirdağ'da oturuyorum. Misafir olarak İstanbul'a geldim. Yasak çıkınca bir daha dönemedim. Evde sıkılıyoruz. 67 gündür evdeyim. Bir geçen pazar çıktım bir de bu pazar çıktım. Yürüyüş yapıyorum" dedi. Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ-Hasan YILDIRIM-Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,(DHA)

KADIKÖY'DE DENİZE GİRİP YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

Kadıköy'de sahillere gelen kimi vatandaş yürüyüş yaparken, kimileri de denizde yüzmeyi tercih etti

Saatler 12..00'yi gösterdiğinde Kadıköy'de oturan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar dışarı akın etti. Vatandaşlar, deniz havası alabilmek için Fenerbahçe ve Caddebostan Sahillerine geldi. Kimileri parkta yeşilliklerin tadını çıkarttı kimileri ise sahilde yürüdü. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da denize girerek yüzmeyi tercih etti. Sahillerde ve Bağdat Caddesi'nde polis ekipleri vatandaşların güvenliğini sağlamak için devriye gezdi..Polis ekipleri denize giren vatandaşları uyararak denizden çıkmalarını istedi. Uyarılar üzerine denizden çıkan vatandaşlar yeşillik alana geçti. Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL, (DHA)

CANKURTARAN SAHİLİ'NDE DENİZE GİRDİLER

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 6 saatlik sokağa çıkma izni sonrası saat 12.00 itibarıyla sokaklara çıktı. Cankurtaran sahiline gelen bazı vatandaşlar ise denize girdi. Kayalıklara oturup güneşlenenler de vardı.

"HAVA SICAK SUYA GİREYİM DEDİM"

Fatih'te oturan ve Cankurtaran sahilde denize giren Bilal Kallıkçı, "66 yaşındayım. Saat 12.00'de dışarı çıktım. Önce martılara yem verdim. Köpeklere su verdim. Baktım hava da sıcak suya gireyim dedim. Su valla keskin. Kar suyu gelmiş su buz gibi. Şampuan sürdüm. İki aydır evdeydim. Geçen hafta denize girmemiştim bu hafta gireyim dedim" şeklinde konuştu.

"DIŞARIDA OLMAK ÖZGÜRLÜK DEMEK"

Sahilde güneşlenen 70 yaşındaki Ali Mert, "Ben denize giremiyorum oruç tutuyorum. Eğer oruç tutmasam biz Nisan başında sezonu açıyorduk. Fakat bu nedenle giremedim. Geldik güneşleniyoruz. Üzerimize su döktük. Saat tam 12.00'de dışarıdaydım. Dışarıda olmak özgürlük demek" ifadelerini kullandı. Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İSTANBUL, (DHA)

ANKARA'DA 65 YAŞ VE ÜZERİNDEKİLER, PARKLARA AKIN ETTİ

Ankara'da, 65 yaş ve üstü kişiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 hafta sonra yeniden dışarı çıkıp, parklarda güneşli havanın keyfini çıkardı.

Ankara'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, bugün 2'nci kez dışarı çıktı. Saat 12.00'den itibaran sokağa çıkanlar, parklara akın etti. Çankaya ilçesindeki Kuğulu Park'a gelenler, banklara oturup, parkta gezen kedileri besleyerek, güneşli havanın keyfini çıkardı. Sosyal mesafe kuralına uyulup, maske takıldığı gözlendi. 1 haftanın ardından yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayanlar, koronavirüsün bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.

Öte yandan polis ekipleri, saat 18.00'e kadar dışarıda olacak kalacaklara, 'Lütfen sosyal mesafe kurallarına uyalım. Salgın bitmiş değil, havaların ısınması bizi yanıltmasın. Tedbirlere uyalım, uymayanlara cezai işlem uygulanacak. Hayat eve sığar' uyarılarında bulundu. Fatih POYRAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

KOCAELİ'DE BOŞ SOKAKLAR, YİNE 65 YAŞ ÜZERİNDEKİLERE KALDI

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Kocaeli'de, 65 yaş ve üzerindekiler, bugün 2'nci kez dışarı çıktı. Boş sokaklarda yürüyenler, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, bugün 2'nci kez sokağa çıktı. Sokak kısıtlamasının uygulandığı Kocaeli'de 65 yaş ve üzerindekiler, dışarıda güzel havanın keyfini çıkardı. İzmit’te birçok kişinin yürüyüş yaptığı görüldü. Gölcük ilçesinde ise sahil şeridinde evi bulunanlar, deniz kıyısında nefes aldı. Yaşlıların sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Dinçer AKBİR- Soner GÜLEZER/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

ESKİŞEHİR'DE PARKLARI DOLDURAN 65 YAŞ ÜZERİNDEKİLER, TAHTEREVALLİYE BİNDİ

Eskişehir'de 65 yaş ve üzerindekiler, 6 saatlik sokak izniyle saat 12.00'den itibaren sokaklara çıkarken, parklar ve ağaç altlarında vakit geçirdi. Çocuk parkında tahterevalliye binenler olduğu görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindekiler, bugün 12.00 ile 18.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak şartıyla evlerinden çıktı. Saatlerin 12.00'yi göstermesiyle Eskişehir’de 65 yaş ve üzerindekiler, Porsuk Çayı kenarı ile cadde, sokak ve parklarda yürüyüş yaptı. Bazı kişiler, çocuk parkında tahterevalliye binerken, bazıları ise kentte hava sıcaklığının 31 dereceyi bulması nedeniyle ağaç altlarında ve gölgedeki banklarda dinlendi.

'EVDE OTURMAKTAN MUTLUYUM'

Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki parkta eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan Aysel Yelseli (75), evde oturmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Sokağa çıkmak çok da önemli değil benim için. Ben evde oturmaktan mutluyum. Hiçbir sıkıntım yok çok şükür. Evim de tenha değil, kalabalığız biz. Torunum var, kızım var yanımda. Onlar bize bakıyorlar. Hayat güzel gidiyor. Biraz buralarda dolanır gideriz, sıcakta çok dolaşmayız. Hava biraz daha serin olursa Yalaman Adası’na doğru gideriz" diye konuştu.

'SAAT 17.00'DEN 22.00'YE DAHA İYİ OLUR'

Porsuk Çayı kenarında sıcak hava nedeniyle ağaç altında oturan Ahmet Çelik ise "Bu izin akşam saat 17.00'den 22.00'ye kadar olsa bizim için daha iyi olacaktı" dedi.

Ağahan Yıldız da "Bugün dışarı çıktık, rahatız. Hava biraz sıcak ama gölgede biraz korunmaya çalışacağız. Türkiye'de koronavirüsle mücadele çok güzel. Sağlık Bakanlığı pek çok tedbir aldı. O yönden bizler de evdeyiz. Evde kalışımıza ben şahsen memnunum. Kendimizi korumalıyız" diye konuştu.

Cevdet Özbek ise 2 aydır evde oturmaktan ayaklarının ağrıdığını belirterek, "2 aydır çok zor oldu ama 2 haftadır dışarı çıkıyoruz. Ayaklarımız ağrıyordu, yürümek çok iyi oldu" dedi. Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)

GAZİANTEP'TE PARKLARDA 65 YAŞ VE ÜSTÜ YOĞUNLUĞU

Gaziantep'te 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıkma yasağında verilen 6 saatlik izin sonrası parklarda yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilere bugün dışarı çıkabilmeleri için 6 saatlik izin verildi. Gaziantep'te saat 12.00'de başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci defa sokağa çıktı. Parklara gelen vatandaşlardan bazıları spor yaparken, bazıları da arkadaşları ile sosyal mesafe kuralına uyarak sohbet etti. Dışarı çıktıkları için mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, herkesi alınan tedbirlere uymaya davet etti. Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)

KONYA'DA 65 YAŞ VE ÜSTÜ, PARKLARA AKIN ETTİ

Konya'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma izniyle birlikte parklara gitti. Bazıları yürüyüş ve spor yaptı, bazıları da uzun süredir görüşemediği arkadaşlarıyla kameriyede oturup sohbet etti.

16-19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu kentte, yurt genelinde olduğu gibi bugün 65 yaş ve üstü kişilerin saat 12.00 ile 18.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Bunun üzerine 65 yaş ve üstü vatandaşlar belirlenen saatlerde parkları doldurdu.

Bazıları yürüyüş ve spor yaptı, bazıları da uzun süredir görüşemediği arkadaşlarıyla kameriyede oturup sohbet etti.

Parkta spor yapmayı tercih eden Kadir Kayacan (72), ''Biliyorsunuz yurt dışında genelde yaşlılar öldü. Evde yalnız yaşıyorum. Egzersiz yapıyorum. Yediklerime dikkat edip kilomu korumaya çalışıyorum. Sıkılıyorum ama yapacak bir şey yok. Şu an dışarı çıkmamız ilaç gibi geldi'' dedi. Kameriyede gazetesini okuyan Cemal Başoğlu (69), ''Sağlımız iyi çok şükür. Evden çıktık. İlk geçen hafta çıktık bir de bugün çıktık. Temiz hava alıyoruz, gazetemizi okuyoruz. Allah devletimize zeval vermesin'' diye konuştu. Arkadaşlarıyla buluşup sohbet eden Yusuf Uyanık (65) da, ''Evde kitap ve Kur'an okuyorduk. Vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bugün de parka geldik. 4-5 arkadaş oturduk sohbet ediyoruz. Uzun süredir göremediklerimizi burada görüyoruz. Sosyal mesafeyi koruyup oturup sohbet ediyoruz'' dedi. İsmail AKKAYA- Adem YILDIZ/KONYA,(DHA)