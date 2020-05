65 yaş ve üstü sokağa çıktı

ı nedeniyleve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından 50 gün sonra bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izini verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı. 65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimi kaldırımlarda, kimi yollarda kimi ise yol kenarlarında bulunan çimlerde yürüyüş yaptı. Sokağa çıkan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.



Beyoğlu'nda da 65 yaş ve üstü bazı vatandaşlar, çıkış saatleri olan 11.00'ı beklemeden evlerinden dışarı çıktı.



"BUGÜN ÇİFTE BAYRAM KUTLUYORUZ"



Şişli'de caddede yürüyüş yapan Tahsin Güneş,"35 gündür evdeydim. Benim için sorun değildi. Ben 83 yaşındayım. Günler sonra dışarı çıkmak güzel. Ama bize dört saat az. Bize belli bir saat daha verseler azar azar daha iyi" ifadelerini kullandı.



"KEYFİMİZ YERİNDE"



Yine Şişli'de 70 yaşındaki Adel Acemoğlu, "Hepimizin anneler günü kutlu olsun. Yürüyüşe çıktık. Ayaklarımız kilitlendi. Bastonla çıktım. Allah büyüklerimizden razı olsun. Bu izni bize verdiler. Bugün çifte bayram kutluyoruz. Hem anneler günü hem de yürüyüşe çıktık. Keyfimiz yerinde" şeklinde konuştu.



"YÜRÜYÜŞ YAPIP EVİME GİDECEĞİM"



Sultangazi'de sokağa çıkan 74 yaşındaki Nebibe Dinç" 2-3 aydır çıkmıyorum. Bugün ilk kez çıktım. Her şeyimizi çocuklar getiriyor. Bir zamanlar çocuklarımız bize muhtaçtı şimdi biz onlara muhtacız. Bugün dışarı çıkmamıza izin verdiler, bende biraz yürüyüş yapıp evime gideceğim" derken, 66 yaşındaki Şerafettin Yıldız " Aylardır evdeyim. İlk kez çıkıyorum. Hem yürüyorum hem de spor yapıyorum. Evdeyken ev işleri ile ilgileniyordum. Şimdi çıktım spor yapmak istedim. Sağlığıma dikkat ediyorum. Evde kalmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



"BİZİM GİBİ YAŞLILARI GÖRÜNCE AĞLAŞTIK"



76 yaşındaki İbrahim Birinci "2 aydır evdeyim. Evde bunaldım. Çıkınca dua ettim. Hürriyetime kavuştum. Bizim gibi yaşlıları görünce birlikte ağlaştık." dedi.



Beyoğlu'nda 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların, çıkış saatleri olan 11.00'i beklemeden evlerinden dışarı çıktıkları görüldü. Kasımpaşa'da uygulamadan bir saat erken sokağa çıkan 93 yaşındaki vatandaşın ağzını ve burnunu ıslak mendille kapattığı ve gerekli önlemleri almadan sokakta yürüdüğü görüldü. Dolapdere'de yine bir saat erkenden sokağa çıkan ve dışarıda görüntülenen bir kişi "Evim hemen burada, bir hava alayım dedim. Elli gündür evdeyim, mağduriyetim var" dedi.



RIZA AMCA TAKIM ELBİSE İLE ÇIKTI



Kurtuluş'ta izin saatinin başlamasıyla dışarıya ilk çıkanlardan ve oldukça şık giyimiyle dikkat çeken Rıza Aktaş "Dört saatte ne yapılabilir ki arabayla bir yere gidemezsin, piknik yapamazsın ama yine de güzel. Bu virüs çıktığından beri evdeyiz. Malum arabayla yasak dört saatte ne yapılabilir ki, en azından arabayla çıkabilseydik bir boğazı dolaşır gelirdik. Mecburen devletimizin vermiş olduğu talimatı uygulamamız lazım, biz yaşlılar olarak bunu yapmazsak gençlerimiz ne yapmaz. Başa gelen çekilir. İnşallah düzelir de bütün vatandaşımız rahata kavuşur ve bir nefes alırız" diye konuştu.



"ÇOK GEZMESİNİ SEVERİM"



Şirinevler Meydanı'na gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar burada yürüyüş yaparak boş alanlarda dinlendikleri görüldü. Dışarıya çıkan yaşlıların sosyal mesafeyi koruyarak yürüyüş yaptıkları görülürken, mesafeye uymayanlar ise polis tarafından uyarıldı. Yasağın kalkmasıyla torunuyla dışarıya çıkan 86 yaşındaki Kemalettin Özbilen, "Bugün bize 4 saat müsade ettiler. Bizde biraz gezmeye çıktık. Allah razı olsun herkesten. 86 yaşındayım. Çok gezmesini severim. Sabahtan akşama kadar parklarda gezerim. 300 -400 metre dolaşırım. 4 saat gezeceğiz şimdi" dedi.



"REFAKATÇI OLARAK ÇIKTIM"



Şirinevler'de dedesine refakatçi olarak çıkan Ali Murat Özbilen, "Benim dedem. Refakatçi olarak yanına çıktım. Çin'de çıktığı ilk günden beri dışarıya göndermiyorum dedemi. Şimdi biraz rahatladı. Can sıkıntısından bize sarıyordu" derken, 67 yaşındaki Fehime Turan,"50 gündür evdeyiz. Evden dışarıya hiç çıkmadık. Güzel oldu. Kurallara uymayanlar var. Kurallara uyan pek yok. Onun için bu süreç biraz zor geçecek gibi geliyor. Ataköy'e kadar gidip geleceğiz. Ayaklarım açılsın biraz" şeklinde konuştu.

KADIKÖY'DE SAHİLLERDE GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR



Bugün saatler 11.00’İ gösterdiğinde Kadıköy’de oturan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar dışarı akın etti. Vatandaşlar, deniz havası alabilmek için Kalamış, Fenerbahçe ve Caddebostan Sahillerine geldi. Kimileri parkta yeşilliklerin tadını çıkarttı kimileri ise sahilde yürüdü. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizliğe bürünen Bağdat Caddesi ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla hareketlendi. Caddede araç trafiği olmamasını fırsat bilen vatandaşlar yolda özgürce yürüdü. Sahillerde ve Bağdat Caddesi’nde polis ekipleri vatandaşların güvenliğini sağlamak için devriye gezdi. Uzun süre evde kaldıktan sonra dışarı çıkan Yüksel Aksoley, “Nefes alıyoruz. Çünkü eski tabirle mefruş olduk. Ağrılarımız azdı, kilo aldık. Onun için çok mutluyum. 40 gündür evdeydim. Gideyim şöyle bir deniz kenarına. Orada bir taburede şöyle bir oturayım. Deniz havası alayım.” dedi.

ESENYURT MEYDANI'NDAKİ 65 YAŞ ÜSTÜ HAVADAN FOTOĞRAFLANDI

Esenyurt'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üzeri vatandaşlar verilen izin sonrası ilçe meydanına akın etti. Sosyal mesafe kuralına da uyan vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 21 Mart tarihinde sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sürenin ardından ilk kez evlerinden çıktı. İstanbul'un birçok bölgesinde sokağa çıkan yaşlılar, güzel havanın tadını çıkarırken sosyal mesafe kuralına da uymayı ihmal etmedi.



"HER TARAFI KOŞA KOŞA GEZECEĞİM"

Esenyurt'ta sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların tercihi Esenyurt Meydanı oldu. Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak banklarda oturup sohbet etti bazıları da meydanda tur attı. Yaklaşık 2 ay sürenin ardından Esenyurt Meydanı'na gelen bir vatandaş, “Dünyada en kıymetli şey özgürlük. Dünya senin olsa ama özgürlüğün yoksa hiçbir işe yaramaz. Bugün saat 3'e kadar her tarafı koşa koşa gezeceğim" dedi.

Meydanı dolduran 65 yaş üstü vatandaşlar için Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, zabıta ve sağlık ekipleri de hazır bulundu. Polis ve zabıta araçlarından sosyal mesafe kuralına yönelik uyarı anonsları yapıldı. Meydana gelen 65 yaş üstü vatandaşlar havadan da fotoğraflandı. İSTANBUL, (DHA)







ANTALYA'DA 65 YAŞ ÜSTÜ, SEYİR TERASINDA DENİZİ İZLEDİ

Antalya'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasıyla, 50 gündür evde kalan vatandaşlar, denizi izlemek için seyir terasına geldi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla evlerinden çıktı. Saatlerin 11.00'i göstermesiyle Antalya'da 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara çıkmaya başladı. Özellikle sahil bandına yakın Konyaaltı Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Denizi varyant üzerinden izlemek isteyen vatandaşlar seyir terasında toplandı. Bölgeye gelen yaşlıları karşılayan polis ekipleri, gelenlerin hepsiyle sohbet etti.

Seyir terasına ilk gelen Salime Gün'ün (74) Anneler Günü'nü kutlayan polis ekipleri, kadına gül verdi. Gün, “Bunaldık 2 aydır evde. Kendimi nasıl dışarıya attığımı bilemedim. Çıktım yürüyüş yapıyorum, denizi görmeye geldim. Yüce mevlam, bu belayı bir an önce başımızdan defetsin. Şu anda hastanede görev yapan hemşireleri, doktorları görünce ağlıyorum. Evlerine bile gidemiyorlar, bu şekilde insanlar yaşayamaz" dedi.

Yasak sürecinde de dışarıya çıktığını söyleyen Erdoğan Gönüllü (78), “Evde kaldığım süreçte evimin arkasında spor yaptım. İzin verildiği için mutluyum. Bu hastalığı asıl bulaştıran gençler. Bugüne kadar da polisimize zahmet vermemek için alışverişimi kendim yapıyordum" dedi. ANTALYA, (DHA)

65 YAŞ ÜSTÜ PARKLARA AKIN ETTİ



Antalya'nın her bir noktasında görülen 65 yaş üstü vatandaşlar, parklara da akın etti. Parklardaki spor aletlerine de çıkan 65 yaş üstü bazı vatandaşlar spor yapmayı ihmal etmedi. Parka gelen Mustafa Özbek (70), evde durmaktan ayaklarının ağrıdığını, parkta yürüyüş yaparak kendine geldiğini ifade etti. Özbek, "Biraz yürüdüm ayaklarım açıldı. İnsan evde dura dura bunalıyor. Evde durmaktan bazen hanımla kavga ediyorduk" dedi. Yaklaşık 2 aydır evde kapalı olduğunu, bu fırsattan yararlanmak için parka geldiğini belirten Hatice Özbek (67) ise, "İzin verdiler. Biz de evden çıktık ve parka geldik. İzin bitince yine eve gidip kapanacağız" diye konuştu.



Evde epey sıkıldığını kaydeden Şadi Bilgiç (73), "Aşağı yukarı 50 gündür evdeydik. Dışarıya çıkmayı özledik. Zaman zaman dışarı çıkma durumumuz artırılsa iyi olur" dedi. Evde durduğu süre içerisinde her gün eşiyle kavga ettiğini belirten Abdullah Korutopa (70), "Evde oturmaktan ruhum sıkıldı. Dışarı çıktım ve kafa dinliyorum. İzin verseler her gün çıkacağım. Kaç aydır eve kapanmıştık. Evde oturmaktan psikolojim bozuldu" diye konuştu. ANTALYA, (DHA)

YASAKLARIN KALKMASIYLA 65 YAŞ ÜSTÜNDEKİLER PARKLARA AKIN ETTİ

Adıyaman'da, kısıtlamaların kalkmasıyla 65 yaş ve üzerindekiler parklara akın etti.

Adıyaman'da, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar saatlerin 11.00'i göstermesiyle dışarı çıktı. Günler sonra evlerinden çıkan vatandaşlar, yürüyüş yapıp, parklarda vakit geçirdi. Sokağa çıkanların maske taktıkları ve parklarda da sosyal mesafe kuralına dikkat ederek birbirleriyle sohbet ettikleri görüldü. Günler sonra dışarı çıktıkları için mutlu olduklarını belirten 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, herkesin tedbirli olmasını istedi. ADIYAMAN, (DHA)

İZMİR'DE SAHİL KENARLARI 65 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLERLE DOLDU

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bugün 4 saat için sokağa çıkma kısıtlaması sona eren 65 yaş ve üzeri kişiler, sahil bandına gidip, güneşli havada yürüş yaptı.

Ülke genelinde 65 yaş ve üzeri kişiler, sokağa çıkma kısıtlamasının bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında kaldırılmasıyla dışarı çıktı. 21 Mart'tan bu yana evde olan 65 yaş ve üzeri kişiler, İzmir'de güzel havanın keyfini çıkardı. Bazı kişiler, parklarda otururken bazıları ise yürüyüş yapıp, bisiklet kullanmayı tercih etti. Yaşlıların çoğunun maske takıp, koronavirüs önlemi aldığı görüldü. Maskesi olmayanlara ise belediye ekipleri tarafından maske dağıtıldı.

Son dakikaya kadar dışarı çıkma hakkını kullanacağını söyleyen Adem Sarıkaya (66), "Allah bu süreçte hepimizin yardımcısı olsun. Bugün çok sevinçliyim. Eşimle ve arkadaşlarımla birlikte dışarı çıktık. Herkesin yüzünün gördüğünü gülüyorum. Saat 15.00'e kadar vaktim var ve son dakikaya kadar hakkımı kullanacağım" dedi.

Çok fazla dışarıda kalmayacağını belirten Hasan Gül (74) de "Haftalardır adeta evde hapistik. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte sahile geldik. Devamlı olarak gidip geldiğim bir yerdi zaten burası. Biraz hava aldıktan sonra eve gireceğim. Çünkü kızım bir sağlıkçı ve ne şartlarda çalıştığını biliyorum. O nedenle çok risk almadan ve risk yaratmadan döneceğim" diye konuştu.

Evde oldukları süre boyunca eşiyle sık sık tartıştıklarını söyleyen Gülşen Gül (70), "Günlerce evin içinde sıkıldık ve eğlenmek için hava almaya çıktık. Her zaman geldiğimiz yer burası ama artık daha kısıtlı. 51 günlük süreçte hep evdeydik. Ev ve balkon arasında gidip geldik. Dışarı çıkamayınca gelip, eşimle tartışmaya başlamıştık" diye konuştu.

Zehra Cirit (68) ise "Kendimi çok iyi hissediyorum. Kuş gibi hafifledim. Hava da püfür püfür esiyor. Umarım devamı geliyor. Biraz eve girip, tekrar dışarı çıkarak, verilen bu 4 saatlik iznin tadını çıkaracağım" dedi. İZMİR, (DHA)

GÜNLER SONRA SOKAĞA ÇIKIP GÜNEŞ VE DENİZİN KEYFİNİ SÜRDÜLER

SAMSUN’da, sokağa çıkma izniyle özellikle sahillere akın eden 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, güneş ve denizin keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar bugün ilk kez sokağa çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Samsun'da da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar sokaklara çıkarak güzel havanın ve güneşin keyfini çıkardı. Kentte uzun bir sürenin ardından dışarı çıkan vatandaşlar, Atakum sahiline akın etti. Yürüyüş yapan, bisiklet süren ve banklarda güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar, 4 saatlik izin süresini dışarda geçireceklerini belirtti.

‘BU İZİN ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ OLDU’

Sahilde yürüyüş yapan Leyla Bilecek, 4 saatlik izinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Normal şartlarda her gün yürüyüş yapardık. Bu süre zarfında evimizde spor yaptık. Bu izin bize Anneler Günü hediyesi oldu. 4 saat boyunca yürüyeceğiz” dedi. 2 aydır evlere kapandıklarını belirten Kezban Terzi, “Otur otur kilo aldık. Şimdi yürüyüş yapacağız. Bu 4 saatlik iznimi de dışarda geçireceğim, temiz hava alacağım ve bol bol spor yapacağım” ifadelerini kullandı.

Zamanın çok zor geçtiğini belirten Ayşe Nayir, “Balkon olmasa herhalde ölürdüm, arada bir balkona çıkıp nefes aldım. Bu 4 saatlik iznimi de dışarda geçireceğim” şeklinde konuştu.

‘GÜNÜMÜ AKŞAM EDECEĞİM’

Bankta güneşlenen Ömer Kamil Karakelle, “Yaş geldi 90’a ve 2 aydır evdeyiz. Artık yolda yürümeyi unuttuk. Şimdi parkta oturuyorum. Günümü akşam edeceğim, saatimi dışarda dolduracağım ve sonra da eve gideceğim” dedi.

Öte yandan Atakum Belediyesi ekipleri, yürüyüş yapan kadınlara karanfil hediye ederek, Anneler Günü'nü kutladı. SAMSUN (DHA)

ESKİŞEHİR'DE 65 YAŞ ÜZERİNDEKİLER PORSUK ÇAYI KENARINDA YÜRÜYÜŞ YAPTI

Eskişehir’de 65 yaş ve üstündekiler 4 saatlik sokağa çıkma izniyle Porsuk Çayı kenarında yürüyüş yaptı, park ve bahçelerde dolaştı. Kanlıkavak Parkı’nda yürüyüşe çıkan Ersin Öner (75), sokakları çok özlediğini belirterek, “Bugün varya yeniden doğmuş gibi hissediyorum” dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla evlerinden çıktı. Saatlerin 11.00'i göstermesiyle Eskişehir’de 65 yaş ve üzerindekiler özellikle araç trafiğine kapalı olan Hamamyolu Caddesi, Kanlıkavak Parkı ve Porsuk Çayı kenarındaki parklara akın etti. Yoğunluğun yaşandığı Kanlıkavak Parkı’nda yürüyüşe çıkanlar Porsuk Çayı çevresinde dolaşarak 4 saatlik süreyi yaklaşık 20 dereceyi bulan sıcak havada sohbet ederek değerlendirdi.

‘SOHBET EDEMEDİĞİMİZ ZAMANLARI TELAFİ EDİYORUZ’

Hamamyolu Caddesi’nde eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan Adnan Ercan (79), koronavirüs tedbirleri kapsamında evde oldukları zamanlarda daha önce eşiyle edemedikleri sohbeti ve muhabbeti yapma fırsatı bulduklarını söyledi. Bugün tanınan haklar kapsamında 4 saat sokakta yürüyüş yapacaklarını ifade eden Ercan, “Türkiye’de koronavirüsle mücadele çok güzel gidiyor. Dünyanın diğer ülkelerine göre çok iyi durumdayız. Bize izin verdiler, dışarıya çıktık. Evde eşimle ile beraber sohbet ediyoruz. Yaşım 79, şimdiye kadar edemediğimiz muhabbeti evde kalırken yapıyoruz. Geçmişte yapamadığımız sohbeti telafi ediyoruz. Daha önce iş vardı, gelip gidiyorduk. Sohbet etme imkanı olmuyordu. Şimdi evde kalıp eşimle sohbet ediyoruz. Şimdi dışarı çıktık, ayaklarımız açılsın. Şöyle bir yürüyüp etrafı görelim. Mademki bize bir hak tanıdılar, kanunlara uyarak bu haktan istifade ediyoruz. Biraz dolaşıp pidemizi alıp evimize döneceğiz” dedi. Yürüyüşe çıkanlardan Perihan Bozkurt (76), koronavirüs tedbirleri yaklaşık 2 aydır evde oturma odası ile salon arasında dolaşarak zaman geçirdiklerini söyledi. Bozkurt, “Çok şükür dışarıya çıktık ama her taraf kapalı. İhtiyaçlarımızı alamıyoruz. Çok şükür çocuklarımız getiriyor ama bizim de gezmemiz ayrı oluyordu. İki aydır evde salonla, oturma odası arasında gidip geldik. Çocuklar getirdi, biz yedik. Namaz kılıp oruç tuttuk. Bugünlerde geçer inşallah. Bugün sokağa çıkma iznimiz var. O saate kadar dışarda olacağız. Yorulmadan gezebilirsem iyi olacak. Şeker hastalığım var. Onun için yürüyebildiğimiz kadar yürüyeceğiz” diye konuştu. Kanlıkavak Parkı’nda spor yapan İsmail Yıldız ise, 2 aydır evde olduklarını ve sokağa çıkmayı özlediklerini söyleyerek park içerisindeki aletlerde spor yaparak zamanını geçirdi.

‘BUGÜN YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ OLDUM’

Porsuk Çayı kenarında yürüyüş yaptıktan sonra dinlenen Ersin Öner (75), kısıtlamanın kaldırılmasının ardından yeniden sokağa çıktığı için çok mutlu olduğunu ve kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi. Öner, “45 günü geçti evdeyiz, sadece balkondan bakıyoruz. Gökyüzünü, ağaçları izledik. Bunları gördükçe Allah’a şükrediyoruz. Allah bugünleri aratmasın, herkes görevini yapıyor. Bugün kızımla beraber dışarı çıktık. Kalp, şeker, tansiyon rahatsızlığım var. Bugün var ya yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Diyorum ki ‘Rabbim bu kadar güzel şey yarattın, bize neden mani oluyorsun?’ Artık bir ayağımız çukurda, şu günleri keyifli geçirelim. Herkes maskesini taksın. Bugün çıktık yürüyüş yapıyoruz, dolaşıyoruz ama yaşlandık artık. Eskisi gibi yürüyemiyoruz” dedi. ESKİŞEHİR (DHA)