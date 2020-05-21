Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Okulun bahçesine 'Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi' kurdular
Okulun bahçesine 'Tabiat ve Hayvan...
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği...
Bakan Kurum: Millet Bahçelerinin tüm aşamalarını rehberde topladık
Bakan Kurum: Millet Bahçelerinin tüm...
'Ayı gülü' çiçek açtı
'Ayı gülü' çiçek açtı
100 ressam sağlık çalışanları için çizdi
100 ressam sağlık çalışanları için...
İş fırsatları için hemen tıkla!

65 yaş üzerindekilerden, seyahat izin belgesine yoğun başvuru

İçişleri Bakanlığı, bayram öncesi 1 ay dönmemek kaydıyla tek yönlü istedikleri yerleşim yerine gidişlerine izin verilen 65 yaş üzerindekilerin, seyahat izin belgesi başvurularının alınmaya başlandığını, ilk 2,5 saatte 29 bin 527 başvuru yapıldığını açıkladı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 14:16
0 Okunma
65 yaş üzerindekilerden, seyahat izin belgesine yoğun başvuru

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara, Bilim Kurulu'nun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda bugün saat 09.00'dan itibaren en az 1 ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmeye başlandığı belirtildi. Bu kapsamda, 81 il valiliğine '65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi' konulu genelge gönderildiği ve ardından seyahat izin belgesi başvurusu yapabilmeleri için e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve alo 199 vefa destek hattı sisteminin buna uygun hale getirildiği hatırlatıldı. Ayrıca izin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgilerinin POLNET üzerinden otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirildiği, bu sayede kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takiplerinin yapılabilmesine olanak sağlandığı kaydedildi.

2,5 SAATTE 29 BİN 527 BAŞVURU

Açıklamada, "Bu kapsamda bugün saat 11.30 itibarıyla e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve alo 199 vefa destek hattı üzerinden son 2,5 saatte toplam alınan 65 yaş üzeri başvurusu 29 bin 527’dir, refakatçileri dâhil toplam kişi sayısı 62 bin 949'dur. Bu başvurulardan e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi üzerinden onaylanan 65 yaş üzeri başvuru sayısı 12 bin 327, refakatçileri dâhil bu sistem üzerinden onaylanan toplam kişi sayısı 25 bin 247’dir. Alo 199 vefa destek sistemi üzerinden onaylanan 65 yaş üzeri başvurusu 17 bin 200, refakatçileri dâhil toplam kişi sayısı 37 bin 702'dir" denildi.

E-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve alo 199 vefa destek hattının seyahat izin belgeleri ile ilgili 24 saat kesintisiz bir şekilde hizmet verdiği belirtilerek, "65 yaş ve üzeri büyüklerimizin evlerinden, gerek e- devlet şifresi olanların e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi üzerinden, gerekse  e-devlet şifresi olmayanların ise alo 199 vefa destek hattı sistemi üzerinden kolay bir şekilde seyahat izin belgesi başvurusu yapabilmelerine imkan sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıSeyahat Izin Belgesi65 Yaş üzeri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kurum: Millet Bahçelerinin tüm aşamalarını rehberde topladık
Bakan Kurum: Millet Bahçelerinin tüm aşamalarını rehberde topladık
Vaka sayısı binin altına düştü
Vaka sayısı binin altına düştü
İşte 65 yaş üstü vatandaşlar için seyahat izninin detayları
İşte 65 yaş üstü vatandaşlar için seyahat izninin detayları
Seyahatte 'kod' dönemi, 65 yaş ve üzerine memleket izni
Seyahatte 'kod' dönemi, 65 yaş ve üzerine memleket izni
Seyahat için kod uygulaması ‘HES’ nasıl alınır?
Seyahat için kod uygulaması ‘HES’ nasıl alınır?
Uçuşların başlayacağı tarih belli oldu
Uçuşların başlayacağı tarih belli oldu
UNESCO mirasına moloz dökenler hakkında adli işlem başlatıldı
UNESCO mirasına moloz dökenler hakkında adli işlem başlatıldı
Nişana giden 4 kişide koronavirüs çıktı
Nişana giden 4 kişide koronavirüs çıktı
Nişana giden 4 kişide koronavirüs çıktı
Nişana giden 4 kişide koronavirüs çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı