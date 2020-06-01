64 ildeki 428 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece saat 00.00'dan itibaren sona ereceğini hatırlatarak, "Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 877 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır." açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 29 Mayıs Cuma günü saat 00.00 itibarıyla 15 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece saat 00.00'dan itibaren sona ereceği belirtilerek, "Kısıtlama kararına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 877 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır." denildi.

'428 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA KARARI KALDIRILMIŞTIR'

Toplam 58 yerleşim yerinde uygulanan karantina tedbirlerine de değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 20.00 itibarıyla 24 ilimizdeki, 2 belde, 20 köy, 34 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 58 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 51 bin 669'dur. Öte yandan 64 ildeki, 428 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır. Gelinen nokta itibarıyla, bir süredir büyük bir toplumsal başarıyla uyguladığımız tedbirlerin salgının yayılmasını önleme noktasında olumlu netice vermesi, vaka artış hızındaki düşüşle birlikte kontrollü normalleşme sürecine geçilmiştir."

'KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT' UYARISI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugüne kadar yapılan fedakârlıkları düşünerek adım atmak, 'kontrollü sosyal hayatı' öncelemek, bireysel korunma tedbirlerimizi, maske kullanımı–sosyal mesafeye riayet ve el hijyeni gibi bireysel önlemlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır. Kontrollü sosyal hayatımızda market, alışveriş merkezi, restoran, lokanta, park/ piknik alanları, mesire yerleri, berber, kuaför, pazar yeri, cadde ve sokak gibi dış mekanlarda maske kullanma ve mesafe kurallarını uygulamaktan asla vazgeçmemeliyiz. Unutmamalıyız ki tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece salgını kontrol altında tutabiliriz. Aziz milletimize, bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Milletimizin desteği ile her zorluğun üstesinden geldiğimiz gibi Covid-19 salgının da üstesinden geleceğiz." ifadeleri kullanıldı.