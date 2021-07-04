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6 memur alımı yapacak

Altınekin Belediye Başkanlığı 6 memur alımı yapacak

04 Temmuz 2021 Pazar 17:08
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6 memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Konya   -   Altınekin   Belediye   Başkanlığı   bünyesinde,   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanunu’na  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Mahalli  İdarelere  İlk  Defa  Atanacaklara  Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 04.07.2021 17:19
Anahtar Kelimeler:
Altınekin Belediye BaşkanlığıMemur Alımı
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