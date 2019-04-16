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6 ilde FETÖ operasyonu

6 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

6 ilde FETÖ operasyonu

6 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

16 Nisan 2019 Salı 09:59
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6 ilde FETÖ operasyonu

ÇANAKKALE (DHA) 

Çanakkale merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'emniyet yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 16 eski polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'emniyet yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Çanakkale merkezli Balıkesir, Elazığ, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelilerin, meslekten ihraç edilen eski polisler olduğu belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖ OperasyonuFetö/PDY
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