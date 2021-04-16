6 emekli amiral ile 1 emekli general ifadeye çağırıldı

104 emekli amiralin hazırladığı Montrö Sözleşmesi'yle ilgili bildiri soruşturmasında, 14 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından ifadesi alınmayan bazı amirallerin evlerinde polisin arama ve el koyma işlemi yaptığı öğrenildi.

Emekli amirallerden 11'inin avukatlığını yapan avukat Hüseyin Ersöz, biri İstanbul Büyükçekmece'de ve diğeri İzmir'de oturan iki müvekkilinin evlerinde sabah saatlerinde polis tarafından arama yapıldığını, cep telefonları ve bilgisayarlarına el konulduğunu belirtti. Ersöz, müvekkillerinin gözaltına alınmadığını ancak ifadelerini vermek üzere haftaya Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çağrıldıklarını ifade etti.