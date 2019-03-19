Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104595
ALTIN
229.724
DOLAR
5.4652
STERLİN
7.2587
EURO
6.2010
Güneş, ilk antrenmanına çıktı 
Güneş, ilk antrenmanına çıktı 
İlk yarıdan daha iyi olması Beşiktaş'a yetmiyor
İlk yarıdan daha iyi olması...
Dijital açıdan bölgede en olgun ülke Türkiye
Dijital açıdan bölgede en olgun...
"Akupunkturla 10 ayda 40 kilo verebilirsiniz"
"Akupunkturla 10 ayda 40 kilo...
İstanbul Satranç Derneği Başkanı Garabetyan Çocuklarla Buluşuyor!
İstanbul Satranç Derneği Başkanı Garabetyan...

59 kilo uyuşturucu ele geçirildi

EGM: Üç günde 59 kilo uyuşturucu ele geçirildi

59 kilo uyuşturucu ele geçirildi

EGM: Üç günde 59 kilo uyuşturucu ele geçirildi

19 Mart 2019 Salı 09:45
0 Okunma
59 kilo uyuşturucu ele geçirildi

ANKARA (DHA)

Emniyet Genel Müdürlüğü, son üç gün içerisinde gerçekleştirilen 'Sokak' operasyonlarında 59 kilo 192 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı twitter üzerinden 'Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlıyız' başlığıyla son üç gün içerisinde narkotik birimlerince düzenlenen 'Sokak' operasyonları hakkında bilgi verdi. Açıklamada 43 ilde uyuşturucu üretimi ile satıcılarına yönelik düzenlenen 'Sokak' operasyonları sonucunda 302 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı ifade edildi. Ayrıca, 59 kilo 192 gram uyuşturucu madde, 20 bin 750 adet uyuşturucu hap, 22 adet tabanca, 320 adet fişek, 14 adet hassas terazi ve 19 bin 75 TL para ele geçirildiği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel MüdürlüğüUyuşturucuEGM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehitler, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya’da anıldı
Şehitler, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya’da anıldı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Bozcaada’da deprem
Bozcaada’da deprem
FETÖ operasyonu
FETÖ operasyonu
Adana'da operasyon
Adana'da operasyon
Koku endişe yarattı
Koku endişe yarattı
Yük treninin vagonları raydan çıktı
Yük treninin vagonları raydan çıktı
Prof. Dedeoğlu vefat etti
Prof. Dedeoğlu vefat etti
Göçükteki çalışmalar sürüyor
Göçükteki çalışmalar sürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans