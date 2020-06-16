56 İLDE BÜYÜK OPERASYON!

100 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, 56 ilde 167 şüpheli hakkında gözaltı emri verilmesinin ardından, polis ve jandarmanın ortak yürüttüğü operasyonda, 100 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanelerde sağlık kontrollerinden geçirildi. Soruşturmanının devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

TAMAMI ASTSUBAY



İzmir merkezli 56 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunun detayları belli oldu. Soruşturma kapsamında, örgütün TSK yapılanmasında yer alan 167 şüphelinin 79’u Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 13’ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 66’sı Jandarma Genel Komutanlığı ve 9’unun ise Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan olduğu öğrenildi. Ayrıca, şüphelilerin tamamının astsubay rütbesinde olduğu ve şüphelilerin büfe ve kontörlü sabit hat ardışık aramalarından tespit edildiği bildirildi.