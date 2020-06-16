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56 İLDE BÜYÜK OPERASYON!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 56 ilde 167 şüpheli hakkında gözaltı emri verildi.

16 Haziran 2020 Salı 09:10
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56 İLDE BÜYÜK OPERASYON!
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 167 şüpheli hakkında gözaltı emri verdi. Ayrıca, 167 şüpheliden 119'nun hala TSK içerisinde aktif görevde olduğu öğrenildi. Bunun üzerine, 56 ilde şüphelilerin gözaltına alınması için operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

100 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI 

Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, 56 ilde 167 şüpheli hakkında gözaltı emri verilmesinin ardından, polis ve jandarmanın ortak yürüttüğü operasyonda, 100 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanelerde sağlık kontrollerinden geçirildi. Soruşturmanının devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. 

TAMAMI ASTSUBAY

İzmir merkezli 56 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunun detayları belli oldu. Soruşturma kapsamında, örgütün TSK yapılanmasında yer alan 167 şüphelinin 79’u Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 13’ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 66’sı Jandarma Genel Komutanlığı ve 9’unun ise Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan olduğu öğrenildi. Ayrıca, şüphelilerin tamamının astsubay rütbesinde olduğu ve şüphelilerin büfe ve kontörlü sabit hat ardışık aramalarından tespit edildiği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OperasyonFETÖPDY
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