5 ilde FETÖ/PDY operasyonu

İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün 'hücre evi yapılanması'na operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilen hakim ve TSK mensupları ile polislerin de bulunduğu 74 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 2009 yılında yapılan komiser yardımcılığına geçiş sınavında yapılan usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak 5 ihraç komiser yardımcısı, 1 ihraç başpolis memuru, 1 aktif komiser, ayrıca ByLock, Bankasya artan hesap, beyan ve teşhis gibi aleyhlerinde deliller bulunan 1 iş adamı, 4 esnaf, 5 öğretmen, 1 muhasebeci, 1 banka çalışanı, İzmir Barosu'na kayıtlı 2 avukat ve diğerleri de çeşitli mesleklerden olmak üzere toplam 31 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli, İstanbul, Manisa, Amasya ve Muğla'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

HÜCRE EVİNE OPERASYON

İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün 'hücre evi yapılanması'na operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilen hakim ve TSK mensupları ile polislerin de bulunduğu 74 şüpheli gözaltına alındı. Baskın düzenlenen hücre evlerinde yapılan aramalarda, halen cezaevinde olan ya da firari olarak aranan örgüt mensuplarına verilmek üzere toplanan özel zarflar içinde 150 bin TL, 10 bin 205 Euro, 25 bin 457 dolar ile gizli haberleşme ve veri aktarımının sağlanması için özel program yüklenmiş 69 tablet bilgisayar ve cep telefonu, 39 ankesör kartı, 'himmet' adı altında para verenlerin isimlerinin bulunduğu liste ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.