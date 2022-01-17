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5 ilde akaryakıt kaçakçılarına operasyonda 6 tutuklama

17 Ocak 2022 Pazartesi 10:36
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5 ilde akaryakıt kaçakçılarına operasyonda 6 tutuklama

ANTALYA - Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 48 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin, kaçak akaryakıtı topladıktan sonra kiraladıkları depolarda biriktirdikleri, kamyonlarla farklı illere sevkiyatını yaparak ülke genelinde satışa sundukları ve haksız kazanç elde etikleri tespit edildi. Antalya merkezli İzmir, Ankara, Uşak ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 48 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 14 şüpheli de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt KaçakçılarıOperasyon
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