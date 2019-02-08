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5 günde 2 bin 761 kişi hastanelere başvurdu

Burdur'un Bucak ilçesinde içme suyuna bulaşan bakteri nedeniyle ortaya çıkan salgında bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle 5 günde 2 bin 761 kişi hastanelere başvurdu.

5 günde 2 bin 761 kişi hastanelere başvurdu

Burdur'un Bucak ilçesinde içme suyuna bulaşan bakteri nedeniyle ortaya çıkan salgında bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle 5 günde 2 bin 761 kişi hastanelere başvurdu.

08 Şubat 2019 Cuma 16:08
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5 günde 2 bin 761 kişi hastanelere başvurdu

BURDUR - Bucak'ta geçen pazar akşamı başlayan ve içme suyuna karışan bakterinin neden olduğu belirlenen salgında, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı 2 bin 761 oldu. Rahatsızlanan ilçe sakinlerinden 2 bin 601'i Bucak Devlet Hastanesi'nde, 160'ı ise özel hastanede tedavi gördü. Bucak Devlet Hastanesi'nde 10'u çocuk 22 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Burdur Valiliği, Bucak Kaymakamlığı ve Bucak Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla bakteri bulaşan 2 deponun şebekeyle bağlantısı kesilirken, içme suyu hattında da klorlama çalışması başlatıldı. Salgının tespit edildiği günden bu yana klorlama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

İlçede belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak halk bilgilendirilirken, içme sularının kaynatılmadan içilmemesi yönünde uyarılarda bulunuldu. Dünden itibaren salgın nedeniyle hastanelere başvuru sayısında azalma gözlendiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BurdurBucakSalgın
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