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5 Afgan, ilaçla uyutulup öldürülmüş

16 Kasım 2022 Çarşamba 16:11
5 Afgan, ilaçla uyutulup öldürülmüş

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde geçen hafta aynı evde cansız bedenleri bulunan Afganistan uyruklu 5 kişinin, aynı ülke vatandaşı M.O.Y. tarafından ilaçla uyutulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Altındağ'daki Örnek Mahallesi'nde, 10 Kasım günü, Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu. Asadullah Rahimy'nin iple bağlandıktan sonra boğularak, Sarfarz Sayaz, Habibollah Jora Khan, Abdul Halım Roozi Qul ve Abdurrahman Azizi'nin ise bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Göç İdaresi’nde kayıtları olan 5 kişinin, farklı işlerde çalıştığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Afgan’ın, yine aynı ülke vatandaşı M.O.Y. tarafından ilaçla uyutulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Şüphelinin, cesetler bulunmadan 1 gün önce Pakistan üzerinden Afganistan'a kaçtığı ileri sürüldü. Öldürülen 5 kişinin daha önce M.O.Y.'ye, ailelerine ulaştırması için para verdiği; ancak katil zanlısının bu paraları Afganistan'a göndermediği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfganAnkaraIlaçla Uyutmak
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