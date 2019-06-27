Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95510
ALTIN
260.396
DOLAR
5.7709
STERLİN
7.3237
EURO
6.5611
Arı zehri hastalıkların tedavisinde kullanılıyor
Arı zehri hastalıkların tedavisinde kullanılıyor
Denizlispor'da hedef Gökhan Töre
Denizlispor'da hedef Gökhan Töre
Arkasspor'a milli gurur
Arkasspor'a milli gurur
Karadeniz'in 'labirent üst geçitleri' şaşırtıyor
Karadeniz'in 'labirent üst geçitleri' şaşırtıyor
Milli yürüyüşçü Meryem Bekmez, EA'nın favorisi
Milli yürüyüşçü Meryem Bekmez, EA'nın...
İş fırsatları için hemen tıkla!

4,5 milyonluk yolsuzluğa zimmet davası

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görevli maaş mutemedi olan kişilerin de aralarında bulunduğu, 6'sı tutuklu 7 sanık hakkında, yaklaşık 4,5 milyon lirayı zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla dava açıldı. Sanıkların 'zincirleme şekilde zimmet ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 12'şer yıl 10'ar aydan 45'er yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor. Sanıklardan İsrafil A.'nın kurumda çalışmayan oğluna dahi promosyon, maaş ödemesi ve 'aile sağlığı merkezi gideri' adı altında 31 bin 235,09 TL para gönderdiği belirlendi.

4,5 milyonluk yolsuzluğa zimmet davası

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görevli maaş mutemedi olan kişilerin de aralarında bulunduğu, 6'sı tutuklu 7 sanık hakkında, yaklaşık 4,5 milyon lirayı zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla dava açıldı. Sanıkların 'zincirleme şekilde zimmet ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 12'şer yıl 10'ar aydan 45'er yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor. Sanıklardan İsrafil A.'nın kurumda çalışmayan oğluna dahi promosyon, maaş ödemesi ve 'aile sağlığı merkezi gideri' adı altında 31 bin 235,09 TL para gönderdiği belirlendi.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:17
11 Okunma
4,5 milyonluk yolsuzluğa zimmet davası

ERZURUM - İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü'nde bazı çalışanların yolsuzluk yaparak, haksız kazanç sağladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yakutiye ilçesindeki kuruma ait bina ile kurumun anlaşmalı olduğu bankalara giden ekipler, buradaki evrak ile banka kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, dijital ödeme evrakında yaklaşık 6 yıl boyunca usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Haksız kazanç sağladıkları anlaşılan kişiler, gözaltına alındı. Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde veri hazırlama kontrol işletmeni ve mutemet İsrafil A. (54), muhasebe biriminde çalışan Adem K. (40), hizmetli Ahmet A. (59) ile İl Sağlık Müdürlüğü muhasebe biriminde şef olan Yusuf T. (55), mutemet Fatih O. (46), maaş ödeme emri belgelerinde düzenleyen olarak imzası bulunan kurumdan emekli Orhan P. (63) ve İsrafil A.'nın kurumla bağlantısı olmayan oğlu A.A. (22) gözaltına alındı. A.A.'nın dışındaki 6 kişi, geçen yılın Aralık ayında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1 MİLYON LİRAYI KENDİ HESABINA GÖNDERMİŞ

6'sı tutuklu 7 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı ve 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Cumhuriyet savcısı Etem Gündüz tarafından hazırlanan 6 sayfalık iddianamede, tüm sanıkların 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik ve zincirleme şekilde zimmet' suçlarından 12'şer yıl 10'ar aydan 45'er yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi. İddianamede, İsrafil A.'nın görevi kapsamında kendisine verilen şifre ve tanınan mail ile sözleşme yapılan bankalara ödeme yapılacak personelin tahakkuk eden ödeme belgeleri harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından onaylandıktan sonra üzerinde değişiklik yaptığı 'text' dosyası ile hak etmediği halde kendi maaş hesabına ve diğer 5 kişinin hesaplarına para gönderdiğinin tespit edildiği vurgulandı. İsrafil A.'nın, 2006'dan 2018 yılının Aralık ayına kadar değişik tarihlerde toplam 1 milyon 665 bin 415,77 TL tutarında parayı hak etmediği halde kendi hesabına gönderdiği belirlendi. 

İsrafil A.'nın memur olmadığı ve hak etmediği halde oğlu olan A.A.'nın banka hesabına promosyon, maaş ödemesi ve 'aile sağlığı merkezi gideri' adı altında 2016 ile 2017 arasında 7 kez toplam 31 bin 235,09 TL para transfer ettiği tespit edildi. Yine İsrafil A.'nın, Adem K.'nin hesabına 1 milyon 56 bin 381,45 TL, Yusuf T.'nin 434 bin 954,72 TL, Orhan P.'nin hesabına 425 bin 132,57 TL, Ahmet A.'nın hesabına 479 bin 871,33 TL gönderdiği ortaya çıktı. Fatih O.'nun da İsrafil A.'nın kullandığı aynı yöntemle 301 bin 803,38 TL parayı zimmetine geçirdiği aktarılan iddianamede, kurumun toplam 4 milyon 394 bin 794 TL zarar ettiği bildirildi.

Sanıkların ilerleyen günlerde 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.

    

DHA

Anahtar Kelimeler:
Erzurum İl Sağlık MüdürlüğüHalk Sağlığı Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuşadası'nda 37 kaçak göçmen yakalandı
Kuşadası'nda 37 kaçak göçmen yakalandı
Çeşme'deki halk plajı işgaline son
Çeşme'deki halk plajı işgaline son
Çeşme açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı
Çeşme açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı
Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 100'üncü yılı kutlandı
Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 100'üncü yılı kutlandı
THY, şehit Eren'in anısına 'ilk rüya' uçağına 'Maçka' ismi koydu
THY, şehit Eren'in anısına 'ilk rüya' uçağına 'Maçka' ismi koydu
Edirne'de katliam gibi kaza
Edirne'de katliam gibi kaza
İzmir'de fayton dönemi kapandı
İzmir'de fayton dönemi kapandı
Türkiye'nin en büyük turba bataklığı 'hassas alan' olarak tescillendi
Türkiye'nin en büyük turba bataklığı 'hassas alan' olarak tescillendi
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ‘Karaçam Ormanı’ açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ‘Karaçam Ormanı’ açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans