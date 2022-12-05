42 maden işçisi, facianın 52'nci gününde dualarla anıldı

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde, 14 Ekim'de meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 42 maden işçisi için 52'nci günde Kur'an-ı Kerim okutuldu.



Bartın'ın Amasra ilçesinde, TTK Üzülmez Müessesesi'nde, 14 Ekim'de meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 42 işçi için 52'nci günde dualar okundu. Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) düzenlediği programa; TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, TTK Üzülmez İşletme Müdürü Müjdat Birol, GMİS Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demi, GMİS Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, madenciler, mühendisler ve teknikerler katıldı. GMİS Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demir, hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, ailelere de başsağlığı diledi. Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra işçilere, kuyu başında mevlit şekeri ve gül suyu ikram edildi. Madenciler, duanın ardından çalışmak için yer altına indi.