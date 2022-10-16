4'üncü Gazi Yarı Maratonu koşuldu

GAZİANTEP (DHA)

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarı maraton belediye binasının önünden start aldı. Yarı maratona 25'i milli atlet olmak üzere 702 atlet katıldı. Gazi Yarı Maratonu ve 10 ve 21 kilometre yol koşusunun yanı sıra 3 kilometrelik halk yürüyüşü düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bartın’da yaşanan acının yürekleri yaktığını ve bu sebeple Gazi Yarı Maratonu’nu sessiz koşacaklarını söyledi. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Gaziantep’in destan yazmaya devam ettiğini söyleyen Şahin, “Çok özel bir maraton koşusundayız. Adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alan Gazi Koşusu'ndayız. Milletimizin öncelikle başı sağ olsun. Bartın'daki acıyı bütün yüreğimizle hissediyoruz. O yüzden bugün Gazi Maratonu'nu sessiz koşuyoruz. Gençliğimiz için, ülkemizin geleceği için, istiklalimiz için, istikbalimiz için hep birlikte koşuyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bütün arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyor, ikinci yüzyılın destanını yazmak için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ikinci yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak için koşuyoruz. Koşunuzda hep birlikte bütün dünyaya barış gelsin. Gaziantep modeli, dünya modeli olsun diye koşuyoruz” diye konuştu.