4 asırlık Tevrat ele geçirildi

Aydın (DHA)

Aydın'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 400 yıllık Tevrat ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde yaşayan bir kadında 4 asırlık Tevrat bulunduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine kadının evine dün baskın yapıldı. Evin bahçe kısmında yapılan aramalarda, poşet içinde 400 yıllık Tevrat bulundu. Tevrat, Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şahıs ise gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.