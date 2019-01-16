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3,8 milyar lira hibe desteği sağladık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) 16 farklı sektörde yatırımları desteklemeye devam ettiğini söyleyerek, "Sektöre göre değişmekle birlikte yatırımlara yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe sağlıyor. IPARD programı kapsamında toplam 14 bin 500 projeye 3,8 milyar lira hibe desteği sağladık" dedi.

3,8 milyar lira hibe desteği sağladık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) 16 farklı sektörde yatırımları desteklemeye devam ettiğini söyleyerek, "Sektöre göre değişmekle birlikte yatırımlara yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe sağlıyor. IPARD programı kapsamında toplam 14 bin 500 projeye 3,8 milyar lira hibe desteği sağladık" dedi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:08
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3,8 milyar lira hibe desteği sağladık

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında 'IPARD Proje Hazırlama İşbirliği ve Eğitim Protokolü' imza töreni düzenlendi. Törene, Bakan Bekir Pakdemirli, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile çok sayıda oda ve borsa başkanı katıldı.

'PROJE HAZIRLAMAK BAŞLI BAŞINA BİR İŞTİR'

Bakan Pakdemirli, yaptığı konuşmasında, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma(IPARD) hibelerinin, Avrupa Birliği sürecinin etkili ve önemli bir ayağını oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi;  "Temel olarak yatırımcıya önemli bir kolaylık ve alternatif sağlayacak bu protokol, IPARD kapsamında ki projelerin artık ücretsiz hazırlanabileceği anlamına geliyor. İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir. Zira bir fikriniz, bir hayaliniz, bir düşünceniz varsa bu da sizler için bir ideal olabilir. Ancak bu fikri ve ideali bir proje haline getirip ilgili makamlara sunmak, kabul ettirmek, kabul ettirdikten sonra yürütmek oldukça da güç bir iştir. Çünkü proje yazmak proje hazırlamak başlı başına bir iştir. Bu manada yatırımcımızın son derece istifade edeceği bir protokol imzalıyoruz." 

'40 BİN LİRA YATIRIMCININ CEBİNDE KALACAK'

Pakdemirli, başvuru sahiplerinin proje danışmanlık hizmet ücreti olarak 5 ila 40 bin TL arasında ücret ödediğini kaydederek, "Bugün imzalayacağımız bu protokol sayesinde yatırımcılar IPARD’ın uygulandığı 42 ilimizde TOBB bünyesindeki oda ve borsalar üzerinden projelerini ücretsiz hazırlatabileceklerdir" diye konuştu.

TKDK ODA VE BORSALARA PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMLERİ VERECEK'

Proje hazırlama sürecinde oda ve borsalar tarafından hiçbir ücret talep edilemeyeceğini hatırlatan Pakdemirli, şöyle konuştu: "Proje kabul edilince katılımcılar TKDK'dan alacakları danışmanlık desteğini projeyi hazırlayan oda ve borsaya ödeyeceklerdir. Eğer projesi TKDK’nın değerlendirme sürecinde destek kapsamına giremezse hiçbir ücret ödemeyecektir. TKDK böylelikle proje hazırlama konusunda oda ve borsalara eğitim verecek proje hazırlama kapasitelerini güçlendirecektir. TOBB ile imzalayacağımız bu protokol ile IPARD kapsamında STK ile işbirliğini daha da genişletiyoruz. TOBB protokolü IPARD’ın tüm sektörlerde ki yatırımlarını kapsayacaktır. Ayrıca IPARD kapsamında desteklenen bu projeler üretime geçtikten sonra ürünlerinin pazarlanması ve ihraç edilmesi için TOBB’un desteği ve katkısını da alacaklardır."

'IPARD 60 BİN YENİ İSTİHDAM OLUŞTURDU'

Bakan Pakdemirli, TKDK'nın 16 farklı sektörde yatırımları desteklemeye devam ettiğini belirterek, "Sektöre göre değişmekle birlikte yatırımlara yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe sağlıyor. IPARD programı kapsamında toplam 14 bin 500 projeye 3,8 milyar lira hibe desteği sağladık. Bu hibeler sayesinde kırsal alanlarımızda 10 milyar lira tutarında yatırım yapıldı. Böylelikle 60 bin yeni istihdama kavuşmuş olduk. IPARD yatırımlarından vergi muafiyeti de söz konusu bu muafiyetin yatırımcıya önemli bir katkı sağladığını özellikle de ifade etmek istiyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Pakdemirli ile Başkan Hisarcıklıoğlu arasında 'IPARD Proje Hazırlama İşbirliği ve Eğitim Protokolü' imzalandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan PakdemirliHibe Desteği
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