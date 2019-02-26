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32 ilde FETÖ operasyonu

50 asker hakkında gözaltı kararı

32 ilde FETÖ operasyonu

50 asker hakkında gözaltı kararı

26 Şubat 2019 Salı 10:22
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32 ilde FETÖ operasyonu

KONYA, (DHA) 

Konya merkezli 32 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan 15'i muvazzaf 50 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınan örgütün TSK'daki personele; molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi,  asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin verdikleri ifadeleri doğrultusunda 15'i muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı verildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlaması yöneltilen şüphelilerin yakalanması için 32 ilde bugün sabah eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonla ilgili gözaltıların olduğu öğrenilirken, operasyonun sürdüğü belirtildi.

FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASINA OPERASYON

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 asker hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul, İzmir, Balıkesir, Muğla, Aydın, Bursa ve Sivas'ta 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen ve 7 astsubayı gözaltına almak için operasyon düzenledi. Operasyonun devam ettiği bildirildi. Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖOperasyon
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