Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
26 saat sonra tamamen söndürüldü
26 saat sonra tamamen söndürüldü
İstanbul'un her noktasından bağışa geldiler
İstanbul'un her noktasından bağışa geldiler
Avcılar'dan Uludağ görüntülendi
Avcılar'dan Uludağ görüntülendi
Polise çay ve börek ikramı
Polise çay ve börek ikramı
Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği’nden yardım kampanyası
Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği’nden yardım...
İş fırsatları için hemen tıkla!

31 ile giriş/çıkış yasakları 15 gün uzatıldı

18 Nisan 2020 Cumartesi 19:55
0 Okunma
31 ile giriş/çıkış yasakları 15 gün uzatıldı

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği “Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri” ek genelgesi ile büyük şehir statüsündeki 30 il ( Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak’a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş/çıkışlar, bu gece saat 24.00’dan itibaren daha önce belirlenen usul ve esaslara göre 15 gün daha uzattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSalgınPandemiHastaHastalıkSokakYasakAraçGirişçıkış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Bektaş'tan sağlık çalışanlarına özür
Vali Bektaş'tan sağlık çalışanlarına özür
Hayatını kaybedenlerin sayısı 1769'a yükseldi
Hayatını kaybedenlerin sayısı 1769'a yükseldi
'Ortak Bildiri' kabul edildi
'Ortak Bildiri' kabul edildi
Türkiye nüfusunun yüzde 27.5'ini çocuklar oluşturdu
Türkiye nüfusunun yüzde 27.5'ini çocuklar oluşturdu
Çukurca ve Haftanin'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Çukurca ve Haftanin'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Sokağa çıkma yasağı öncesi 31 ilde denetim
Sokağa çıkma yasağı öncesi 31 ilde denetim
Oktay: Vatandaşımızın yanındayız
Oktay: Vatandaşımızın yanındayız
Kış lastiklerini değiştiremeyenlere uyarı: Hızınızı düşürün
Kış lastiklerini değiştiremeyenlere uyarı: Hızınızı düşürün

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı