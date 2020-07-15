30 ilde 'FETÖ'nün sınavlara hazırlık evleri' operasyonu

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca FETÖ/PDY'nin KPSS ve diğer kamu sınavlarına 'hazırlık evleri'ne yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Örgüte ait 'sınavlara hazırlık evleri'nde kaldıkları ve soruların sınav öncesi verildiği iddiasıyla Ankara merkezli 30 ildeki 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi. Düzenlenen operasyonda 35 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sürdürüldüğü belirtildi.