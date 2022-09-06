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3'üncü 'İyilik Treni' Pakistan'a yola çıktı

06 Eylül 2022 Salı 14:51
3'üncü 'İyilik Treni' Pakistan'a yola çıktı

ANKARA - Ankara Garı'ndan, sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'a 421 ton acil ihtiyaç malzemesi taşınan 3'üncü 'İyilik Treni' hareket etti.

Türkiye, 14 Haziran'dan bu yana devam eden yağışların neden olduğu sel felaketi ile mücadele eden Pakistan'a yardımı sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülen yardım faaliyetleri kapsamında, acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan 421 ton ürün taşınan 3'nüncü 'İyilik Treni' de Ankara Garı'ndan törenle uğurlandı. Törene Pakistan Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun ve yardım dernekleri temsilcileri katıldı. Tren, İran'ın Zahedan İstasyonu'na kadar toplam 3 bin 991 kilometre mesafeyi 8 günde katedecek. Burada yapılacak aktrama ile mazlemeler, Pakistan'a gönderilecek.

TCDD Genel Müdürü Altun, 33 milyon Pakistanlının sel felaketi nedeniyle yardıma ihtiyacı olduğunu belirtip, "25 vagon içinde 421 ton acil yardım malzemelerini taşıyan 3'üncü 'İyilik Treni'mizi uğurluyoruz. Paksitan 'İyilik Treni'miz 8 günde İran'ın Zahedan İstasyonu'na ulaşacak. Yardım mazemeleri burada yapılacak olan aktarma ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" dedi.

AFAD Başkan Yardımcısı Bozkurt ise Pakistan'ın Türkiye için ayrı yeri olduğunun altını çizerek, "Bu zamana kadar önemli miktarda acil ihtiyaç malzemelerini Pakistan'a sevk ettik. İnşallah bu 3'üncü trenimizle hem insani yardım malzemelerimiz hem de buna mukabil battaniyeden diğer yardım ürünlerine kadar çeşitli miktarda malzemelerimiz bulunmakta. Tabi Pakistan'ı sizler de biliyorsunuz ki bizim için çok ayrı bir yeri var. Milli mücadele döneminde Pakistan'ın çok önemli katkılarını gördük. Türk milleti kendisine yapılan iyilikleri unutmadı ve bu yardım trenleri de bunun bir sembolü" diye konuştu.   

Konuşmaların ardından Pakistan'da hayatını kaybedenler için dua okundu ve tren uğurlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Iyilik TreniPakistan
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