3 terörist etkisiz hale getirildi

(DHA)
İçişleri Bakanlığı: Hakkari Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda; 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
DHA
İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması
(DHA)
İçişleri Bakanlığı: Hakkari Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda; 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
DHA