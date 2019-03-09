Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101538
ALTIN
227.548
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0779
EURO
6.1233
3 PKK sığınağı imha edildi
Son Dakika
3 PKK sığınağı imha edildi
Momo tehlikesi büyüyor: Korunmak için ne yapmalı?
Momo tehlikesi büyüyor: Korunmak için...
Fenerbahçe maçı için net ve kesin bir açıklama bekliyoruz
Fenerbahçe maçı için net ve...
“Dünyaya direnmek için Türkiye’yi örnek almalıyız"
“Dünyaya direnmek için Türkiye’yi örnek...
Eskikarağaç Leylek Köyü bahara hazır
Eskikarağaç Leylek Köyü bahara hazır

3 PKK sığınağı imha edildi

Gabar Dağı'nda PKK'nın tuzakladığı 3 sığınak imha edildi

3 PKK sığınağı imha edildi

Gabar Dağı'nda PKK'nın tuzakladığı 3 sığınak imha edildi

09 Mart 2019 Cumartesi 09:25
0 Okunma
3 PKK sığınağı imha edildi

ŞIRNAK (DHA) 

Şırnak'taki Gabar Dağı bölgesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı patlayıcıyla tuzaklanmış 3 sığınak imha edildi.

Şırnak 6'ncı Komando Tugay Komutanlığınca Karageçit bölgesinde bulunan Gabar Dağı'nda bugün 'Şehit Piyade Asteğmen Adnan Dertsiz Operasyonu' düzenlendi. Operasyon sırasında güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, tuzaklanmış 60 milimetrelik havan mühimmatı, 4 kalıp patlayıcı, tuzaklanmış anti-personel mayını, kalaşnikof tüfeği, keskin nişancı şarjörü, G-3 şarjörü, 4 tüp, örgütsel doküman ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda tespit edilen sığınaklar güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GabarPkk Sığınak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'TCG Nusret', 104 yıl sonra aynı rotada
'TCG Nusret', 104 yıl sonra aynı rotada
Havacı gençler, kadınlara pembe renkli kâğıt uçak dağıttı
Havacı gençler, kadınlara pembe renkli kâğıt uçak dağıttı
Uludağ yolunda 48 kişinin yaralandığı kazada şoför serbest
Uludağ yolunda 48 kişinin yaralandığı kazada şoför serbest
Ankara'da FETÖ operasyonu
Ankara'da FETÖ operasyonu
Çetin Emeç mezarı başına anıldı
Çetin Emeç mezarı başına anıldı
İlaç operasyonu
İlaç operasyonu
Lice’de patlayıcı imha edildi
Lice’de patlayıcı imha edildi
Saçılacak 6 ton mesir paketlenmeye başladı
Saçılacak 6 ton mesir paketlenmeye başladı
Cezaevi şoförü, uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü
Cezaevi şoförü, uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans