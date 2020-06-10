Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu
Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu
Fenerbahçe Opet, iç ve dış transferde gaza bastı
Fenerbahçe Opet, iç ve dış...
HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
ABD tarihinde bir ilk!
ABD tarihinde bir ilk!
Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı

Adana merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. 63 kişi hakkında gözaltına kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 09:38
0 Okunma
3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren kişilere eşya, erzak ve para yardımı yaptığı öne sürülen aralarında ihraç polis ve iş insanlarının da bulunduğu örgütün güncel Adana yapılanmasındaki 63 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından Adana merkezli İstanbul ve Mersin’de şafak vakti operasyon düzenlendi. Bazı evlerin demir kapıları Özel Harekat polisleri tarafından koç başlarıyla kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken, dijital malzemelere ise incelenmek üzere el konuldu.

Adana’da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana’ya getirileceği bildirildi.


POLİSİ GÖRÜNCE CEP TELEFONUNU SULAMA KANALINA ATTI

Adana merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda, evine gelen polisleri gören şüpheli, cep telefonunu 9'uncu kattan sulama kanalına attı. Şüphelinin cep telefonu, su altı polislerince kanaldan çıkarıldı. El konulan telefon incelemeye alınacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
41 ilin valisi değişti
41 ilin valisi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme adımlarıyla ilgili yeni kararları açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme adımlarıyla ilgili yeni kararları açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
"125 ülkenin yardım talebini karşıladık"
"125 ülkenin yardım talebini karşıladık"
Bakımları yapılan lüks yatların yabancı uyruklu sahipleri bekleniyor
Bakımları yapılan lüks yatların yabancı uyruklu sahipleri bekleniyor
İçişleri Bakanlığı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan, Trump ile görüştü
Erdoğan, Trump ile görüştü
22 İLDE BÜYÜK OPERASYONU!
22 İLDE BÜYÜK OPERASYONU!
Bakan Koca'dan 'seyahat' uyarısı
Bakan Koca'dan 'seyahat' uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı