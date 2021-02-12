Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı traktör ve motosikletlerin yakalanmasına yönelik dün ülke genelinde 'Trafik, Motosiklet ve Traktör Uygulaması' yapıldı. 4 bin 544 noktada eş zamanlı yapılan uygulamaya 7 bin 323 ekip ve 22 bin 881 personel katıldı. Uygulamada çalıntı ve aranma kaydı bulunan 90 motosiklet, 74 araç, 10 traktör yakalandı, 3 bin 549 araç, motosiklet ve traktör trafikten men edildi, 13 bin 650 araç, motosiklet ve traktöre idari para cezası uygulandı, bin 165 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Uygulamada aranma kaydı bulunan 639 kişi yakalandı, 41 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda silah, kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 102 paket kaçak sigara, 2 bin 662 kilo kaçak tütün, 65 kilo kaçak çay ele geçirildi.