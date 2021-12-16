25 milyon metreküp çöp gazı enerjiye dönüşüyor

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında günde bin 250 ton, yılda ortalama 450 bin ton atık bertaraf edilerek, 50 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanıyor. Aynı zamanda 25 milyon metreküp gazın doğa salınımı da engelleniyor.





2030 yılına kadar sera gazı salınımının azaltılmasını yüzde 40 düşürmek ve 2050’ye kadar ise karbonsuz bir kent oluşturmak amacıyla, ‘İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevre ve iklim konusundaki çalışmalarına devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda ilçe belediyelerinden toplanan evsel atıklar aktarma istasyonları vasıtasıyla düzenli bir şekilde depolanıyor. Depolanan çöplerden çıkan gaz kullanarak elektrik üretimi gerçekleştiriliyor.





Tesise günde bin 250 ton, yılda ortalama 450 bin ton atık girişi gerçekleştirildiği bilgisini veren Çevre Koruma Daire Başkanlığı Çevre Mühendisi Nebahat Kaya, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın talimatıyla işletmeye aldığımız çöp gazından enerji üretim tesisimiz kapsamında yılda 25 milyon metreküp metan gazı yakılarak bertaraf ediyor ve çevreye salınımını önlüyoruz. Bu kapsamda 90 bin megawatt enerji üretimi gerçekleştiriyoruz. Tesisimizin kurulu gücü 14.14 megawattır ve 50 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilmektedir” dedi.





İLÇELERDE VAHŞİ DEPOLAMA ALANLARI ORTADAN KALDIRILIYOR





Kaya, “Aktarma İstasyonları ve atık transferleri vasıtasıyla, evsel atıkların vahşi depolanmasının önüne geçip, metan gazı salınımını önleyerek iklim değişikliği ile mücadele eden belediyemiz, düzenli depolanan evsel atıklardan elektrik enerjisi üretiyor. Vahşi depolama alanlarının ortadan kaldırılmasıyla; yangın riski önleniyor, karbondioksit emisyonları, gürültü, görüntü kirliliği azalıyor. Ayrıca trafik yükü azaltılarak; yakıt, işgücü ve zamandan tasarruf ediliyor” diye konuştu.