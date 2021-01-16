Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 2
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1524
ALTIN
438.496
DOLAR
7.4448
STERLİN
10.1366
EURO
9.0064
12 sözleşmeli personel alınacak
12 sözleşmeli personel alınacak
SGK’dan gayrimenkul satışları
SGK’dan gayrimenkul satışları
Jeotermal saha kiralanacak
Jeotermal saha kiralanacak
77 sözleşmeli personel alınacak
77 sözleşmeli personel alınacak
Belediyeden kiralık daireler
3 yıllığına kiralık daireler
İş fırsatları için hemen tıkla!

'2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan 2021 Yılı Yatırım Programı'ndaki 3 bin 91 projeye 138,3 milyar TL ödenek tahsis edildi. 

16 Ocak 2021 Cumartesi 09:45
7 Okunma
'2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan '2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı'nda, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, KİT, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projelerine, mahalli idarelerin ise yalnızca dış kredi ile finanse edilen projelerine yer verildi. 

138,3 MİLYAR TL ÖDENEK

2021 yılında kamu kurumları tarafından yürütülen 3 bin 91 projeye 138,3 milyar TL ödenek tahsis edildi. Planlanan 138,3 milyar TL'lik yatırımın yüzde 67,5'inin Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 31,5'inin KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 0,9'unun döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi programlandı. Yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 30,7 ile ulaştırma- haberleşme sektörü yatırımları alırken, eğitim yatırımlarının payı yüzde 14,3, enerji yatırımlarının yüzde 12,2, madencilik yatırımlarının yüzde 10,4, tarım yatırımlarının yüzde 8,7 ve sağlık yatırımlarının yüzde 7,5 oldu. İmalat, turizm, konut, içme suyu ve kanalizasyon, teknolojik araştırma, çevre gibi diğer sektörlerin toplam payı ise yüzde 16,2 oldu.

DHA

Son Güncelleme: 16.01.2021 09:49
Anahtar Kelimeler:
2021 Yılı Yatırım ProgramıResmi Gazetes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak "
"Bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak "
Türk Kızılay’ın 153 yıllık yolculuğunun tarihi belge ve materyalleri sergileniyor
Türk Kızılay’ın 153 yıllık yolculuğunun tarihi belge ve materyalleri sergileniyor
Erzurum'da geleneğin 488'inci yılı; 136 bin 890 hatmin duası yapıldı
Erzurum'da geleneğin 488'inci yılı; 136 bin 890 hatmin duası yapıldı
Ankara Barosu hakkında soruşturma izni 
Ankara Barosu hakkında soruşturma izni 
Şehitlerin kanı yerde kalmadı
Şehitlerin kanı yerde kalmadı
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı
‘Çatlak’ iddiasına Akkuyu’dan cevap!
‘Çatlak’ iddiasına Akkuyu’dan cevap!
Diyarbakır'da esnafa 1500 TL nakit desteği
Diyarbakır'da esnafa 1500 TL nakit desteği
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma