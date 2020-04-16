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2020'nin simgesi Patara, koronasız günlere hazırlanıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından turizmde 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle antik kentte planlanan etkinlikler, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Patara Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, “Koronavirüs salgını da bir gün sona erecek. İşte biz koronavirüsün olmadığı o süreç için ören yerimizi, eski eserlerimizi hazır hale getirmek istiyoruz" dedi.

16 Nisan 2020 Perşembe 08:52
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2020'nin simgesi Patara, koronasız günlere hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın turizmde 2020 temasının 'Patara' olduğunu açıklamasının ardından antik kentte kazı ve restorasyon çalışmaları hızlandırıldı. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, kültürel ve sanat etkinliklerinin yanı sıra Likya Birliği meclis binasıyla birçok kamu kurum ve kuruluş meclis toplantısına ev sahipliği için hazırlanan Patara'daki 1400 kişilik antik meclis binasında, TBMM'nin 100'üncü yılı dolayısıyla toplantı düzenlenmesi önerisinde bulundu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle birçok yerde olduğu gibi Patara Antik Kenti'nde de etkinlikler ertelendi. Patara Antik Kenti Kazı Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, antik kentte 32 yıldır kazı çalışmalarının sürdürüldüğünü anlattı. Prof. Dr. Işık, 23 Nisan'da Patara'da yapılması öngörülen TBMM'nin 100'üncü yıl özel toplantısının, başka tarihte gerçekleştirilmesi dileğinde bulundu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kazı çalışma ekibiyle kendilerini Patara Antik Kenti'nde karantinaya alan Prof. Dr. Havva İşkan Işık, kazı ve restorasyon çalışmalarına devam ettiklerini anlattı. Patara'daki çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Işık, şunları söyledi:

"2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından ören yerinde kapsamlı çalışma başlattık. Bu çalışmalar çeşitli yapılarda devam ediyor. Örneğin; Patara'nın simgesi niteliğindeki ünlü kent kapısındayız. Bu aynı zamanda bir su yapısıdır. Kapının üzerindeki bütün taşların yerine koyulma işlemlerini tamamlamış bulunuyoruz. Bundan sonraki aşamada kapının yanında bulunan havuzda işlerimiz başlayacak. Birkaç başka alanda da çalışmalarımız devam ediyor. Bunların başında Patara'nın ünlü Deniz Feneri'nin ayağa kaldırılması projesi geliyor. Bu projeye önümüzdeki hafta içinde başlamayı ümit ediyorum. Aynı şekilde tiyatronun statik anlamda güçlendirilmesi ve gösterilere hazır hala getirilmesi için çalışmalarımız başlamak üzere. Patara için bir karşılama merkezi yapılacak. Osmanlı Devleti'nin ilk telsiz telgraf istasyonu müze haline getirilecek. Bunun gibi değişik alanlardaki çalışmalar yıl içerisinde devam edecek."

'YIL SONUNA TAMAMLANMASINI UMUYORUZ'

Türkiye'nin ve Patara'nın tanıtılmasının çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Işık, “Yöre insanlarının Patara Yılı ile ilişkilerini ve ekonomik getirilerini zaman içerisinde daha hızlı ve kalıcı hale getirmesini ümit ediyorum. Bu çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Valiliği'nin destekleriyle yürütülüyor. Yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanmasını umuyoruz. Ülkemiz ve bütün dünya koronavirüs nedeniyle kötü bir süreçten geçiyor. Yeryüzü tarihindeki bütün salgınlar gibi bu koronavirüs salgını da bir gün sona erecek. Ülkemiz koronavirüsle mücadelede çok başarılı çalışmalar yürütüyor. İşte biz koronavirüsün olmadığı o süreç için ören yerimizi, eski eserlerimizi hazır hale getirmek istiyoruz. Çalışmalarımız son hızla devam ediyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Patara YılıPataraKoronaTurizm
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