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2019’un ilk bebeği: Recep Tayyip

Kayseri'de 2019 yılının ilk bebeğine Recep Tayyip ismi verildi

2019’un ilk bebeği: Recep Tayyip

Kayseri'de 2019 yılının ilk bebeğine Recep Tayyip ismi verildi

01 Ocak 2019 Salı 10:34
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2019’un ilk bebeği: Recep Tayyip

2019’un ilk bebeğine Recep Tayyip ismi verildi

KAYSERİ (DHA) 

17 yıllık evli Kazım ile Hörmet Dede çiftinin 3'üncü çocukları Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde saat 00.01'de 3 kilo 970 gram olarak dünyaya geldi. 

Doğum sonrası AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu aileye tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyarette bebeğe altın ve çeşitli hediyeler verildi. 

Bebeğe ise Recep Tayyip ismi konuldu. Anne Hörmet Dede, 3'üncü çocuğunu dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Baba Kazım Dede ise, 3'üncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, isminin Recep Tayyip olacağını belirtti.

DHA

Son Güncelleme: 01.01.2019 10:37
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip2019 Ilk Bebek
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