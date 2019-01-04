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2 yaşındaki kızını rehin alan baba gözaltına alındı

ZONGULDAK'ta nikahsız yaşadığı eşine uyguladığı şiddet nedeniyle 1 ay cezaevinde kalan Kemal G. (37), nikahsız eşi ile 2 yaşındaki kızının kaldığı teyzesinin evini bastı.

2 yaşındaki kızını rehin alan baba gözaltına alındı

ZONGULDAK'ta nikahsız yaşadığı eşine uyguladığı şiddet nedeniyle 1 ay cezaevinde kalan Kemal G. (37), nikahsız eşi ile 2 yaşındaki kızının kaldığı teyzesinin evini bastı.

04 Ocak 2019 Cuma 09:26
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2 yaşındaki kızını rehin alan baba gözaltına alındı

Buradan kızını alıp, kendi evinde rehin tutan Kemal G., polisin 1 saat süren ikna çabası sonucu teslim olarak gözaltına alındı. 

Olay, gece yarısı Karaelmas Mahallesi'nde meydana geldi. Nikahsız yaşadığı eşi Dilber M.'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle evden uzaklaştırma cezasına uymayan Kemal G., tutuklanarak 1 ay cezaevinde kaldı. İki hafta önce cezaevinden çıkan Kemal G., Dilber M. ile kızının yaşadığı teyzesinin evini bıçakla bastı. Dehşete kapılan Dilber M. balkondan atlayarak kaçarken, Kemal G. ise çocuğunu alıp kendi evinde götürdü. Haber verilmesiyle eve giden polislere kapıyı açmayan Kemal G., elindeki bıçağı da bırakmayarak çocuğunu rehin aldı. Kemal G., polisin 1 saat süren ikna çalışmasının ardından teslim oldu.

Çocuk koruma altına alınırken, Kemal G., Soğuksu Polis Merkezi'ne götürüldü. Kemal G., polis aracından indiği sırada görüntü alan gazetecilere de saldırmak istedi. Polisin güçlükle sakinleştirdiği Kemal G., polis merkezine sokuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakBabaKızRehin
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