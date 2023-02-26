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1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapı güvenliği yüksek teknolojiyle 24 saat izleniyor

Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, yapı güvenliğinin takibini sağlayan teknolojik unsurlarıyla da öne çıkıyor.

26 Şubat 2023 Pazar 17:00
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapı güvenliği yüksek teknolojiyle 24 saat izleniyor

Çanakkale (AA)

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde 18 Mart 2022'de hizmete açılan 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tüm ana ve alt sistemleriyle otoyol bağlantıları, Asya yakasında inşa edilen Ana Kontrol Merkezi'nden 331 kamera ve monitörle yüksek teknoloji sayesinde kesintisiz izleniyor.

Anadolu Ajansı ekibince görüntülenen Ana Kontrol Merkezi'ne alternatif olarak doğal afet gibi olağanüstü durumlarda devreye girecek ikinci kontrol merkezi ise Asya Bakım İşletme Merkezi'nde yer alıyor.

Otoyol ve köprü üzerindeki tüm altyapı sistemleri, ilk kez bu projede kullanılan fiber optik kablo ağı ile entegre edildi. Projede uygulanan sistem mimari tasarımları, yine projede ilk kez uygulanan trafik ve meteorolojik risk analizleri yapılarak trafik güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı.

Ana Kontrol Merkezi'nde projeye özel olarak tasarlanmış ve tüm alt sistemlerin tek ara yüz üzerinden yönetimini sağlayan Merkezi Denetim Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) devreye alındı. SCADA, ileri teknolojiye sahip Yapı Sağlığı İzleme Sistemi ile Ulusal Ücret Toplama Sistemi'ne entegre edildi.

Tüm alt sistemlerden toplanan veriler, global kesintisiz veri merkezi standartları seviyesini belirleyen "TIER 3" seviyesinde kurulan ana veri merkezinde depolanıp işleniyor.

Doğal afet için kurtarma merkezi ve yapay zekayla müdahale

Doğal afet ve benzeri durumlarda otomatik olarak devreye girmek üzere hazırlanan ve TIER 3 seviyesinde tasarlanan Felaket Kurtarma Merkezi de kesintisiz bir operasyon yönetimi sağlıyor.

Türkiye'de ilk, dünyada ise sayılı projelerde kullanılan "LED Otoyol Aydınlatma Sistemi"yle enerji tasarrufu sağlanırken, karbondioksit salınımının önüne geçiliyor.

Ana Kontrol Merkezi'nin alanında uzman operatörleri tarafından izlenerek yönetilen akıllı ulaşım sistemleri kapsamında köprü üzerinde 98 termal özellikle olay algılama kamerası yerleştirildi. 8'i köprü kulelerine bulunan 39 yüksek çözünürlüklü PTZ kameranın yanı sıra otoyol kavşak bölgelerine yerleştirilen 52 olay algılama kamerası ve gişe merkezlerinde bulunan 10 hareketli PTZ kamerayla trafik seyri 24 saat sevk ve idare ediliyor.

Otoyolun kavşak bölgelerinde ve köprünün giriş ve çıkışlarında bulunan 24 değişken mesaj işareti ekranı ve 10 değişken trafik işareti ekranı yer alıyor.

Otoyol ve köprü üzerinde gerçekleştirilen bakım, onarım çalışmalar esnasında veya trafik kazası, yangın gibi olağan üstü durumlarda bu ekranlar üzerinden sürücüler trafik güvenliği için anlık olarak bilgilendiriliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
1915 çanakkale KöprüsüTeknolojik Izleme
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