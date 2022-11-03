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1915 Çanakkale Köprüsü'ne 'Yılın En Başarılı Projesi' ödülü

03 Kasım 2022 Perşembe 14:52
1915 Çanakkale Köprüsü'ne 'Yılın En Başarılı Projesi' ödülü

ÇANAKKALE Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü, International Road Federation (IRF) tarafından 4 yıllık tamamlanma süresinde uygulanan yenilikçi yöntemler ve mühendislik çözümlerinden dolayı yapım metodolojisi alanında 'Yılın En Başarılı Projesi' seçildi.

1948 yılında kurulan ve uluslararası otoyol sektörünün çatı örgütü olan ABD- Washington merkezli International Road Federation tarafından 31 Ekim- 3 Kasım'da başkent Washington'da düzenlenen 'Yarına Ulaşan Yollar Konferansı' kapsamında, 'IRF Küresel Yollar Başarı Ödülleri' de sahiplerini buldu. Türkiye'nin önemli projelerinden olan ve 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü de ödüle layık görüldü.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ödülünü dün ABD'de düzenlenen törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Müşaviri Fethi Turgut, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir ve yüklenici ortak girişim adına ÇOK A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Reşit Yıldız birlikte aldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 4 yıllık rekor tamamlanma süresinde uygulanan yenilikçi yöntemler ve mühendislik çözümlerinden dolayı yapım metodolojisi alanında 'Yılın En Başarılı Projesi' seçildiği belirtildi.

IRF, 2021 yılında da '1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'ni zengin kaynak çeşitliliğine sahip çoklu finansman yapısı dolayısıyla 'Yılın En Başarılı Finansman Projesi' seçmişti. 1915 Çanakkale Köprüsü'ne şu ana kadar 12 finans, 1 çevre, 4 istihdam ve 2 de mühendislik ödülü verildi. 

DHA

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1915 çanakkale KöprüsüYılın En Başarılı Projesi
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