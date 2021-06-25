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18 yaşındakilere de koronavirüs aşısı başladı

25 Haziran 2021 Cuma 13:41
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18 yaşındakilere de koronavirüs aşısı başladı

İSTANBUL - Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama yaşı 18'e düştü. Randevu alanlar hastanelere giderek aşılarını yaptırdı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama yaşının 18'e düştüğünü açıklamıştı. 18 yaşındakiler bugün itibarıyla randevu alarak hastanelere gitti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne aşıya gelen 23 yaşındaki Dicle Yaliç, "Son ana kadar bekliyordum. Şu anda kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu hakka sahip olduğumuz için gerçekten çok güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum.  Planlarım için en büyük engel aşıydı. Şu anda engeller kalktı. Yurtdışı için aşı pasaportu gerekiyordu. Ben bir haftadır sosyal medyadan 'aşı oldum' diye paylaşanları görüp ben neden olamıyorum diyordum. Her yaşa aşı yapılacak dediler. Ben taksideydim randevu alır almaz gözlerim doldu ağlamaya başladım" dedi. 


 

"İLK SINIFIM ÜNİVERSİTEYE HİÇ GİDEMEDİM"

Aşı için hastaneye gelen Tayyip Akça "19 yaşındayım, ilk grupta olsaydık ilk aşılardan da olurdum. Üniversite hayatım uzaktan eğitimle geçti. İlk sınıftım üniversiteme hiç gidemedim" diye konuştu. Aşı Polikliniği'nde sorumlu olarak çalışan Dr. Rümeysa Çelikler "Dün itibariyle 18 yaşa düştük, yoğunluğumuz arttı. Sabah 08.30'dan gece 00.00'a kadar aşılamaya devam ediyoruz. Gençlerin aralarında şüpheli yaklaşan oluyor ama konuşup herşeyi açıklayınca akıllarına yatıyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Aşısı18 Yaşındakiler
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