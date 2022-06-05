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16 ildeki 'Müsilaj' operasyonunda 97 tutuklama

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05 Haziran 2022 Pazar 11:35
16 ildeki 'Müsilaj' operasyonunda 97 tutuklama

ANKARA (DHA)

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) 16 ilde düzenlenen 'Müsilaj' kod adlı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 288 şüpheliden 97'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği şehirlerde operasyonlar gerçekleştirildiği belirtilerek, "EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında; 21 Mayıs 2021 tarihinde turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerimiz ve turistik diğer şehirlerimizi de kapsayan 8 ilimizde eş zamanlı 'Sahil Rüzgarı', 5 Ekim 2021 tarihinde 9 ilimizde 'Sahil Rüzgarı-2' ve 24 Aralık 2021 tarihinde 30 ilimizde 'Tırpan' kod adlı ülke genelinde eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir" denildi. 

'FİRARİ 27 ŞÜPHELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Devam eden süreçte sahil şeridinde bulunan illerdeki suç gruplarına yönelik, yetkili il cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 16 ilde gerçekleştirilen 'Müsilaj' kod adlı eş zamanlı operasyonda 315 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilen açıklamada, "Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 175 adet tabanca, 41 adet tüfek, 2 bin 630 adet fişek, 30 adet bıçak, 4 adet muşta, 12 adet pala, 3 adet kılıç, 1 adet kelepçe, 1 adet hassas terazi, çok sayıda silah parçası, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin, 1 milyon 605 bin TL, 10 bin euro ve çok sayıda çek ve senet ele geçirilmiştir. Söz konusu operasyonlar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 288 şüpheliden 97'si tutuklanmış, 66'sı adli kontrol kararı ile 125 ise tedbir uygulanmadan serbest bırakılmıştır. Firari 27 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MüsilajOperasyon
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