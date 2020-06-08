16 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Yürütülen çalışmalarda sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen, 24'ü aktif emniyet personeli, diğerleri ihraç edilmiş, istifa etmiş polisler ile başarısız polis okulu öğrencilerinden oluşan 33 şüpheli tespit edildi. Savcılığın gözaltı kararı merkezinin ardından harekete geçen ekipler, Gaziantep'in de aralarında olduğu 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 33 şüphelinin Gaziantep'e getirilerek sorgulanacağı belirtildi.

Bursa merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı

BURSA merkezli 16 ilde FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yapılan operasyonda, 6’sı muvazzaf asker, 4’ü mahrem imam ve 1'i de emekli asker olmak üzere 42 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt mensuplarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Bursa merkezli 16 ilde FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 muvazzaf asker, 1 emekli asker, 7 kapatılan askeri okul öğrencisi, 4 mahrem imam, 7 örgüt üyesi ile birlikte 17 Bylock kullanan şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.