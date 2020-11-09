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143 yıl önceki Aziziye Müdafası'nın yıldönümü kutlandı

Osmanlı-Rus Savaşı'nda başta Nene Hatun olmak üzere Erzurumluların kahramanlık destanı yazdıkları Aziziye Müdafası'nın 143'üncü yıldönümü, salgın tedbirleri kapsamında kutlandı.

09 Kasım 2020 Pazartesi 12:46
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143 yıl önceki Aziziye Müdafası'nın yıldönümü kutlandı

ERZURUM - Rus tehdidini önlemek için 1872 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Fosfor Mustafa Paşa yönetiminde Erzurum- Kars Karayolu'nu kontrol altında tutmak amacıyla Top Dağı'na yaptırılan, 3 tarafı toprağa gömülü Aziziye Tabyası, tarihi günlerinden birine sahne oldu. Erzurum halkının '93 Harbi' olarak bilinen 1877 Osmanlı- Rus Savaşı'nda, 'Aziziye Tabyası'nın düştü' haberi üzerine taş, sopa ve baltalarla yazdığı destanın 143'üncü yıldönümünde valilik ve büyükşehir belediyesi tarafından tören düzenlendi. 

Geçtiğimiz yıllarda sabah ezanı sonrası minarelerden okunan salayla başlayan tören,  koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı. Her yıl binlerce Erzurumlu'nun katıldığı yürüyüş, bu yıl iptal edildi. Törene Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz ile askeri ve mülki erkan katıldı.

NENE HATUN'UN KABRİNE KARANFİL BIRAKTILAR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Kur'an-ı Kerim okunmasından sonra Erzurum Müftüsü Şahin Yıldırım dua etti.  

Daha sonra Vali Memiş ve beraberindekiler, 143 yıl önce kundaktaki bebeğini bırakarak cepheye koşan Nene Hatun'un kabrini ziyaret etti. Memiş ve beraberindekiler, dua edip mezara karanfil bıraktı. 

Vali Okay Memiş, "Bundan 143 yıl önce Türk Milleti, asker millet olduğunu ispat etti. Emperyalist güçler Osmanlı İmparatorluğu’nu bölmek için vatanımıza saldırmıştı. Vatan savunması aslında kahraman Osmanlı Türk Ordusu’nun göreviydi. Ama bizim kahraman Türk Milleti ve dadaşlar, bu görevi askere bırakmadı. Kadını erkeğiyle Aziziye Tabyaları'nda düşman ordusunun silah sesleri duyulduğu sabah ezanında; şehirden tabyalara kadar kahraman dadaşlar eline ne geçirdiyse askerinin yanında oldu. O gün burada Aziziye savunmasında 500 vatandaşımız şehit oldu. Böylelikle emperyalist güçler geri püskürtüldü. Bizler bu yıl 8’inci kez bu önemli günü anıyoruz. Biz sabah ezanıyla birlikte vatandaşlarımızla birlikte yola çıkıyorduk. Ancak bu sene pandeminden dolayı katılımı kısıtlamak zorunda kaldık. Pandemi bittikten sonra yine halkımızla birlikte, aynı coşku ile kutlayacağız. Aziz Türk Milleti'nin mücadelesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Mavi Vatan ve terörle mücadele kararlıkla devam ediyor. 143 yıl önce Aziziye Tabyaları’nda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
OsmanlıRus SavaşıAziziye Müdafası
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