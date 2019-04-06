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14 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

14 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

06 Nisan 2019 Cumartesi 19:10
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14 ilde FETÖ operasyonu

İSTANBUL (DHA) 

İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 16'sı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, TSK yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve itirafçı olan şüphelilerin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, askeri mahrem yapılanma içerisinde "imam, abi" konumunda bulunan 30 şüphelinin yakalanması için 6 Nisan'da İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖ OperasyonuFETÖ
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