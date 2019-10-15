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11 bin liralık bileziğin imitasyonu 40 liraya satılıyor

Kahramanmaraş'ta imitasyon takılara ilgi her geçen gün artıyor. Kuyumcularda 11 bin liraya satılan ünlü Maraş burmasının imitasyonu tarihi Kapalı Çarşı'da 40 liraya satılıyor.

11 bin liralık bileziğin imitasyonu 40 liraya satılıyor

Kahramanmaraş'ta imitasyon takılara ilgi her geçen gün artıyor. Kuyumcularda 11 bin liraya satılan ünlü Maraş burmasının imitasyonu tarihi Kapalı Çarşı'da 40 liraya satılıyor.

15 Ekim 2019 Salı 11:42
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11 bin liralık bileziğin imitasyonu 40 liraya satılıyor

KAHRAMANMARAŞ - Fiyatlarınıartması nedeniyle altın alamayan kadınlar, imitasyon takılara yönelmeye başladı. İstanbul'dan sonra en çok altın işlenen kent olan Kahramanmaraş'ta da takı almak isteyenler imitasyon takı tercih ediyor. 15 yıldır tarihi kapalı çarşıda imitasyon takı satan Ali Atıcı, altın fiyatlarının artmasından dolayı işlerinin iyi olduğunu söyledi.

Çelik ve bakırdan yapılmış imitasyon takıların gerçeğinden farksız olduğunu, kuyumcuda 11 bin liraya satılan ünlü Maraş burmasının kendi tezgahında 40 liraya alıcı beklediğini kaydeden Atıcı, "Altının artmasından dolayı vatandaşlarımız güçleri yetmeyince mecburen imitasyona yöneliyor. En çok Maraş Burması ile tekli Maraş burgusu bileziği ile diğer bilezik çeşitleri ilgi görüyor. Her kesimden müşterimiz var. Yaşlısı da geliyor genci de geliyor. Hatta düğün alışverişini buradan yapanlar var. En son bir gelin damat gelerek 30 bin liralık altına denk gelecek şekilde altın aldılar."

'MÜŞTERİ SAYIMIZ AZALIYOR'

Altın fiyatlarının atması ise en çok kuyumcuları olumsuz etkiliyor. Kentte kuyumculuk yapan Ahmet Ertokuş, kamuoyunda altın fiyatlarının yükselince kuyumcular seviniyor algısı olduğunu ancak fiyatlarının artması nedeniyle satışların düştüğünü kaydetti. Bu nedenle de imitasyona ilginin her geçen arttığını belirten Ertokuş şunları söyledi:

"Şu an elimizde şöyle bir imitasyon Maraş burmamız var. İmitasyon burmamızı 40 liraya alabiliyorlar. Bu ürünün aynısının 22 ayarı, 11 bin lira. Altın fiyatlarının fahiş artmasından ve bütçe sıkıntısından dolayı imitasyona yönelme var. Kimi insanlar düğünlerde, kimi insanlar kendi bileklerine takmak için imitasyon altın alıyor. Gösteriş için takanlar var.  Altın fiyatlarının aşırı yükselmesinden kaynaklanan bir durumdur bu. Altına zam gelmesi  kuyumcuları zengin etmez, tam tersine satışlar düşer. Vatandaş da esnaf da kararsız kalır. Satarken de sıkıntı yaşarız alırken de sıkıntı yaşarız çünkü gün içerisinde beş defa fiyat değişebiliyor. Bundan dolayı da müşteri sayımız azalıyor her gün ve imitasyona yönelim fazlalaşıyor."

'ALTINA GÜCÜMÜZ YETMİYOR'

Takıları çok seven kadınlar ise altın fiyatlarının atmasından dertli. Çok sevdiği altın takıları alamayınca imitasyon aldıklarını belirten kadınlardan Zehra Tilki, "Şu anda altın fiyatları çok fazla artış gösterdiği için bunları tercih ediyoruz. Mesela Maraş Burması şu anda 10-15 bin lira. Buna gücümüz yetmediği için burada 40 liraya alıyoruz. Halhal, bileklik gibi farklı modelleri de yine buradan alıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
11 Bin Liralık Bileziğin ImitasyonuKuyumcular
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