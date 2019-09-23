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101 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Gümüldür açıklarında, lastik botlarla yasa dışı geçiş yapmak isteyen toplam 101 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

101 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Gümüldür açıklarında, lastik botlarla yasa dışı geçiş yapmak isteyen toplam 101 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:54
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101 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR - Sahil Güvenlik ekipleri, cuma günü saat 07.40'ta gelen ihbarla Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından durdurulan lastik bottaki 50'si Afganistan ve 10'u Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 60 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 14'ü kadın ve 33'ü çocuk olan grup, kıyıya getirildi.

Aynı gün, saat 06.24'te, Sahil Güvenlik Mobil Radarı ile Gümüldür ilçesi Özdere açıklarında göçmen botu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik bottaki 35'i Suriye, 3'ü Filistin ve 3'ü Küba uyruklu olmak üzere toplam 41 kaçak göçmen yakalandı. 21'i erkek, 8'i kadın ve 12'si çocuk olan bu grup da Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.

Her iki olayda yakalanan toplam 101 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

Son Güncelleme: 23.09.2019 04:58
Anahtar Kelimeler:
GümüldürSeferihisar101 Kaçak Göçmen
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